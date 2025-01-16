Переработка какао-бобов в Европе в IV квартале упала на 5,4%

Bloomberg сообщает, что снижение производства связано с рекордными ценами на какао и его низкими запасами. В 2024 г. цены на продукты из какао-бобов выросли почти в три раза из-за резкого сокращения поставок самого крупного производителя в мире, причиной которого стал неурожай ввиду климатических особенностей региона.