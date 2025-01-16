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Переработка какао-бобов в Европе в IV квартале упала на 5,4%

Ведомости

Европейские производители в IV квартале снизили объем переработки какао-бобов до минимального уровня, следует из статистики Европейской ассоциации какао (ЕСА).

Показатель упал до 331 853 т, что на 5,4% ниже, чем в IV квартале 2023 г. Нынешний показатель достиг минимума 2020 г., когда ограничения производства были вызваны последствиями пандемии COVID-19.

Bloomberg сообщает, что снижение производства связано с рекордными ценами на какао и его низкими запасами. В 2024 г. цены на продукты из какао-бобов выросли почти в три раза из-за резкого сокращения поставок самого крупного производителя в мире, причиной которого стал неурожай ввиду климатических особенностей региона.

Из сообщения следует, что рынки ожидали более резкого спада производства какао, потому что поставщиков ожидает дорогостоящее восстановление уровня запасов.

В 2024 г. США увеличили поставки российской продукции из какао. Штаты закупили российского шоколада на $2,48 млн. Показатель стал максимальным с 2021 г.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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