Переработка какао-бобов в Европе в IV квартале упала на 5,4%
Европейские производители в IV квартале снизили объем переработки какао-бобов до минимального уровня, следует из статистики Европейской ассоциации какао (ЕСА).
Показатель упал до 331 853 т, что на 5,4% ниже, чем в IV квартале 2023 г. Нынешний показатель достиг минимума 2020 г., когда ограничения производства были вызваны последствиями пандемии COVID-19.
Bloomberg сообщает, что снижение производства связано с рекордными ценами на какао и его низкими запасами. В 2024 г. цены на продукты из какао-бобов выросли почти в три раза из-за резкого сокращения поставок самого крупного производителя в мире, причиной которого стал неурожай ввиду климатических особенностей региона.
Из сообщения следует, что рынки ожидали более резкого спада производства какао, потому что поставщиков ожидает дорогостоящее восстановление уровня запасов.
В 2024 г. США увеличили поставки российской продукции из какао. Штаты закупили российского шоколада на $2,48 млн. Показатель стал максимальным с 2021 г.