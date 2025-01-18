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В работе сервисов Wildberries фиксировали сбой

Ведомости

Специалисты Центра мониторинга и управления сетью связи общего пользования зафиксировали сбой в работе сервисов маркетплейса Wildberries. Об этом сообщил «Ведомостям» представитель Роскомнадзора.

Причиной сбоя представитель ведомства назвал аварию в одном из дата-центров (ЦОД). Специалисты маркетплейса начали перераспределять нагрузку по резервным ЦОДам.

Позднее в пресс-службе объединенной компании Wildberries и Russ заявили, что специалисты устранили возникшую аномалию. Все сервисы маркетплейса работают стабильно, клиенты могут без каких-либо ограничений пользоваться ими.

Вечером 14 января в работе интернета в России произошел массовый сбой. Он продлился в течение 15-20 минут. Проблемы с доступом фиксировались у банковских приложений, сервисов Google и «Яндекс», сайтов информационных агентств, приложений мобильных операторов, портала «Госуслуги». Пользователи также жаловались, что на время полностью исчезла мобильная связь. Операторы связи заявили, что сбой не связан с их оборудованием.

Роскомнадзор во время сбоя в российском сегменте интернета выявил кратковременное нарушение связности. Вскоре работу сети восстановили дежурные службы Центра мониторинга и управления сетью связи общего пользования.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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