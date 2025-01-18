В работе сервисов Wildberries фиксировали сбой
Специалисты Центра мониторинга и управления сетью связи общего пользования зафиксировали сбой в работе сервисов маркетплейса Wildberries. Об этом сообщил «Ведомостям» представитель Роскомнадзора.
Причиной сбоя представитель ведомства назвал аварию в одном из дата-центров (ЦОД). Специалисты маркетплейса начали перераспределять нагрузку по резервным ЦОДам.
Позднее в пресс-службе объединенной компании Wildberries и Russ заявили, что специалисты устранили возникшую аномалию. Все сервисы маркетплейса работают стабильно, клиенты могут без каких-либо ограничений пользоваться ими.
Вечером 14 января в работе интернета в России произошел массовый сбой. Он продлился в течение 15-20 минут. Проблемы с доступом фиксировались у банковских приложений, сервисов Google и «Яндекс», сайтов информационных агентств, приложений мобильных операторов, портала «Госуслуги». Пользователи также жаловались, что на время полностью исчезла мобильная связь. Операторы связи заявили, что сбой не связан с их оборудованием.
Роскомнадзор во время сбоя в российском сегменте интернета выявил кратковременное нарушение связности. Вскоре работу сети восстановили дежурные службы Центра мониторинга и управления сетью связи общего пользования.