В работе сервисов Wildberries фиксировали сбой

Вечером 14 января в работе интернета в России произошел массовый сбой. Он продлился в течение 15-20 минут. Проблемы с доступом фиксировались у банковских приложений, сервисов Google и «Яндекс», сайтов информационных агентств, приложений мобильных операторов, портала «Госуслуги». Пользователи также жаловались, что на время полностью исчезла мобильная связь. Операторы связи заявили, что сбой не связан с их оборудованием.