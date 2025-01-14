Роскомнадзор заявил о восстановлении работы интернета в России
Роскомнадзор во время сбоя в российском сегменте интернета выявил кратковременное нарушение связности. Об этом сообщил «Ведомостям» представитель ведомства, не называя причин сбоя.
По его словам, по состоянию на 18.08 мск работа сети восстановлена дежурными службами Центра мониторинга и управления сетью связи общего пользования.
Вечером 14 января в работе интернета в России произошел массовый сбой, писали «Ведомости». Он продолжался около 15-20 минут. Проблемы с доступом наблюдались у банковских приложений, сервисов Google и «Яндекс», сайтов информационных агентств, приложений мобильных операторов, портала «Госуслуги». Пользователи жаловались, что помимо доступа в интернет на время полностью исчезла мобильная связь. Операторы связи заверили, что сбой не связан с их оборудованием.
У части пользователей работали мессенджеры Telegram и WhatsApp (принадлежит Meta
Прошлый массовый сбой в российском сегменте интернета произошел 6 января. Неполадки в работе наблюдались у сервисов финансовых организаций, операторов связи и др. Временные проблемы фиксировались в работе Kion, Google, «МТС банка», «Яндекса», Rutube, TikTok и ВК. В Роскомнадзоре назвали причиной сбоя аварию на магистральной сети у одного из операторов связи.