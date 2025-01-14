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Роскомнадзор заявил о восстановлении работы интернета в России

Ведомости

Роскомнадзор во время сбоя в российском сегменте интернета выявил кратковременное нарушение связности. Об этом сообщил «Ведомостям» представитель ведомства, не называя причин сбоя.

По его словам, по состоянию на 18.08 мск работа сети восстановлена дежурными службами Центра мониторинга и управления сетью связи общего пользования.

Вечером 14 января в работе интернета в России произошел массовый сбой, писали «Ведомости». Он продолжался около 15-20 минут. Проблемы с доступом наблюдались у банковских приложений, сервисов Google и «Яндекс», сайтов информационных агентств, приложений мобильных операторов, портала «Госуслуги». Пользователи жаловались, что помимо доступа в интернет на время полностью исчезла мобильная связь. Операторы связи заверили, что сбой не связан с их оборудованием.

У части пользователей работали мессенджеры Telegram и WhatsApp (принадлежит Meta (организация признана экстремистской и запрещена в РФ), организация признана экстремистской и запрещена в РФ).

Прошлый массовый сбой в российском сегменте интернета произошел 6 января. Неполадки в работе наблюдались у сервисов финансовых организаций, операторов связи и др. Временные проблемы фиксировались в работе Kion, Google, «МТС банка», «Яндекса», Rutube, TikTok и ВК. В Роскомнадзоре назвали причиной сбоя аварию на магистральной сети у одного из операторов связи.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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