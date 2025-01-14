Роскомнадзор заявил о восстановлении работы интернета в России

Вечером 14 января в работе интернета в России произошел массовый сбой, писали «Ведомости». Он продолжался около 15-20 минут. Проблемы с доступом наблюдались у банковских приложений, сервисов Google и «Яндекс», сайтов информационных агентств, приложений мобильных операторов, портала «Госуслуги». Пользователи жаловались, что помимо доступа в интернет на время полностью исчезла мобильная связь. Операторы связи заверили, что сбой не связан с их оборудованием.