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Патрушев: 80 млрд рублей было выделено молочной отрасли в 2024 году

Ведомости

Объем господдержки молочной отрасли в России в прошлом году увеличился по сравнению с 2023 г. почти в 1,5 раза, до более 80 млрд руб. заявил вице-премьер РФ Дмитрий Патрушев на пленарном заседании XVI Съезда Национального союза производителей молока.

По его словам, важно полноценно обеспечивать собственный рынок всеми видами товаров по доступным ценам. Он подтвердил информацию Минсельхоза о том, что в 2024 г. производство сырого молока в России составило 34 млн т. По прогнозу Патрушева, к 2030 г. агропрому предстоит серьезно увеличить производство и экспорт по всем направлениям.

В частности, объемы сырого молока должны превысить 38 млн т. Вице-премьер отметил, что Минсельхозу следует совместно с регионами завершить декомпозицию плановых показателей производства молока с учетом особенностей каждой территории. Такой же прогноз давал и Минсельхоз.

Для поддержки новых инвестиционных проектов и реконструкции существующих мощностей правительство продолжит масштабную поддержку молочной отрасли, утверждает Патрушев. Он уточняет, что с 2024 г. размер возмещения части прямых понесенных затрат на создание молочных комплексов увеличен до 30%. Дополнительно для субъектов, которые стабильно наращивают производство молока, а также имеют прочную кормовую базу, размер возмещения увеличен до 42%.  

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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