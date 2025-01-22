Патрушев: 80 млрд рублей было выделено молочной отрасли в 2024 году

По его словам, важно полноценно обеспечивать собственный рынок всеми видами товаров по доступным ценам. Он подтвердил информацию Минсельхоза о том, что в 2024 г. производство сырого молока в России составило 34 млн т. По прогнозу Патрушева, к 2030 г. агропрому предстоит серьезно увеличить производство и экспорт по всем направлениям.