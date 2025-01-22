Патрушев: 80 млрд рублей было выделено молочной отрасли в 2024 году
Объем господдержки молочной отрасли в России в прошлом году увеличился по сравнению с 2023 г. почти в 1,5 раза, до более 80 млрд руб. заявил вице-премьер РФ Дмитрий Патрушев на пленарном заседании XVI Съезда Национального союза производителей молока.
По его словам, важно полноценно обеспечивать собственный рынок всеми видами товаров по доступным ценам. Он подтвердил информацию Минсельхоза о том, что в 2024 г. производство сырого молока в России составило 34 млн т. По прогнозу Патрушева, к 2030 г. агропрому предстоит серьезно увеличить производство и экспорт по всем направлениям.
В частности, объемы сырого молока должны превысить 38 млн т. Вице-премьер отметил, что Минсельхозу следует совместно с регионами завершить декомпозицию плановых показателей производства молока с учетом особенностей каждой территории. Такой же прогноз давал и Минсельхоз.
Для поддержки новых инвестиционных проектов и реконструкции существующих мощностей правительство продолжит масштабную поддержку молочной отрасли, утверждает Патрушев. Он уточняет, что с 2024 г. размер возмещения части прямых понесенных затрат на создание молочных комплексов увеличен до 30%. Дополнительно для субъектов, которые стабильно наращивают производство молока, а также имеют прочную кормовую базу, размер возмещения увеличен до 42%.