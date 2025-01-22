«Росатом»: одним из трех мест размещения Южной АЭС может стать Ейск

В январе правительство России утвердило Генеральную схему размещения объектов электроэнергетики до 2042 г. В список новых станций включили и Южную АЭС. По данным размещенного кабмином документа, первый энергоблок новой Южной АЭС планируется к строительству и вводу в эксплуатацию на период 2031–2036 гг. Его установленная мощность должна составить 1200 МВт, тип блока – ВВЭР-оптим.