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Бывший замминистра энергетики Сниккарс возглавил «Т Плюс»

Ведомости

Бывший куратор электроэнергетики в Минэнерго Павел Сниккарс возглавит крупнейшую частную генерирующую компанию «Т Плюс», следует из сообщения с центра раскрытия корпоративной информации.

Ожидается, что совет директоров «Т Плюс» рассмотрит вопрос о назначении Сниккарса на должность генерального директора 22 января. Сниккарс покинул пост заместителя министра энергетики в сентябре 2024 г. по собственному желанию. До этого он занимал руководящие должности в Минэнерго и «Совете рынка». Как рассказали эксперты отрасли «Коммерсанту», Сниккарс как топ-менеджер представляет интерес для многих игроков рынка, так как справился со своими задачами в правительстве. Собеседники газеты также отмечают, что Сниккарса на рынке рекомендуют как глубокого эксперта в отрасли, «знающие его люди подчеркивают человеческие и управленческие качества».

Позже тем же днем пресс-служба компании официально объявила о назначении Сниккарса на должность генерального директора.

Сниккарс – выпускник Сибирской академии госслужбы (окончил ее в 2000 г.) и Сибирского университета потребительской кооперации – по специальности «юриспруденция» (2005 г.). В энергетике работал с 2005 г., когда пришел на должность замначальника управления «Новосибирскэнерго». Затем до 2012 г. занимал различные руководящие посты в «Сибирьэнерго» в Новосибирске и Объединенной энергосбытовой компании в Москве. В 2012–2013 гг. был членом правления – заместителем председателя правления НП «Совет рынка» (регулятор энергорынков). В 2013 г. был назначен на должность директора департамента развития электроэнергетики Минэнерго, а в 2020-м – заместителем министра.

Слухи об уходе чиновника из Минэнерго начали циркулировать в отрасли еще весной 2024 г. и усилились после смены правительства. Они были связаны с приходом на пост министра энергетики губернатора Кузбасса Сергея Цивилева, сменившего выходца из электроэнергетики Николая Шульгинова. Но в мае сам Цивилев опровергал эти слухи. «Я буду работать с той командой, которая есть в Министерстве энергетики. Не намерен никого менять из заместителей», – говорил он (цитата по ТАСС).

«Т Плюс» является крупнейшей частной энергетической компанией России, контролирующей активы на Урале и в Поволжье общей мощностью около 14,6 ГВт. Компания занимает шестое место по объему генерации в стране. Особенностью «Т Плюс» является значительная доля тепловых активов, в том числе в регионах за Полярным кругом.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

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