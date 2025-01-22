Бывший замминистра энергетики Сниккарс возглавил «Т Плюс»

Ожидается, что совет директоров «Т Плюс» рассмотрит вопрос о назначении Сниккарса на должность генерального директора 22 января. Сниккарс покинул пост заместителя министра энергетики в сентябре 2024 г. по собственному желанию. До этого он занимал руководящие должности в Минэнерго и «Совете рынка». Как рассказали эксперты отрасли «Коммерсанту», Сниккарс как топ-менеджер представляет интерес для многих игроков рынка, так как справился со своими задачами в правительстве. Собеседники газеты также отмечают, что Сниккарса на рынке рекомендуют как глубокого эксперта в отрасли, «знающие его люди подчеркивают человеческие и управленческие качества».