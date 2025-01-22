Бывший замминистра энергетики Сниккарс возглавил «Т Плюс»
Бывший куратор электроэнергетики в Минэнерго Павел Сниккарс возглавит крупнейшую частную генерирующую компанию «Т Плюс», следует из сообщения с центра раскрытия корпоративной информации.
Ожидается, что совет директоров «Т Плюс» рассмотрит вопрос о назначении Сниккарса на должность генерального директора 22 января. Сниккарс покинул пост заместителя министра энергетики в сентябре 2024 г. по собственному желанию. До этого он занимал руководящие должности в Минэнерго и «Совете рынка». Как рассказали эксперты отрасли «Коммерсанту», Сниккарс как топ-менеджер представляет интерес для многих игроков рынка, так как справился со своими задачами в правительстве. Собеседники газеты также отмечают, что Сниккарса на рынке рекомендуют как глубокого эксперта в отрасли, «знающие его люди подчеркивают человеческие и управленческие качества».
Позже тем же днем пресс-служба компании официально объявила о назначении Сниккарса на должность генерального директора.
Сниккарс – выпускник Сибирской академии госслужбы (окончил ее в 2000 г.) и Сибирского университета потребительской кооперации – по специальности «юриспруденция» (2005 г.). В энергетике работал с 2005 г., когда пришел на должность замначальника управления «Новосибирскэнерго». Затем до 2012 г. занимал различные руководящие посты в «Сибирьэнерго» в Новосибирске и Объединенной энергосбытовой компании в Москве. В 2012–2013 гг. был членом правления – заместителем председателя правления НП «Совет рынка» (регулятор энергорынков). В 2013 г. был назначен на должность директора департамента развития электроэнергетики Минэнерго, а в 2020-м – заместителем министра.
Слухи об уходе чиновника из Минэнерго начали циркулировать в отрасли еще весной 2024 г. и усилились после смены правительства. Они были связаны с приходом на пост министра энергетики губернатора Кузбасса Сергея Цивилева, сменившего выходца из электроэнергетики Николая Шульгинова. Но в мае сам Цивилев опровергал эти слухи. «Я буду работать с той командой, которая есть в Министерстве энергетики. Не намерен никого менять из заместителей», – говорил он (цитата по ТАСС).
«Т Плюс» является крупнейшей частной энергетической компанией России, контролирующей активы на Урале и в Поволжье общей мощностью около 14,6 ГВт. Компания занимает шестое место по объему генерации в стране. Особенностью «Т Плюс» является значительная доля тепловых активов, в том числе в регионах за Полярным кругом.