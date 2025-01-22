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Представительный орган ГК по ОрВД не поддержал проект договора предприятия

Ведомости

Единый представительный орган сотрудников ФГУП «Госкорпорация по организации воздушного движения» (ГК по ОрВД) не поддержал проект коллективного договора предприятия на 2025-2028 гг. Об этом сообщил генеральный директор ГК Андрей Булин в Telegram-канале.

По его словам, профсоюзы не готовы согласовывать предложения. Но время для принятия, по его мнению, еще есть. При этом позиция профсоюзов не дает поводов надеяться на «благоприятный исход».

Как заявил гендиректор, в коллективном договоре есть изменения. Они касаются прекращения выплат дополнительных заработных плат сотрудникам, которые уходят на пенсию и получают это право после 1 апреля 2025 г., отсутствие страховки по потери работоспособности диспетчером ОВД.

Причины этих шагов доносились до профсоюзов, заявляет Булин.

ФГУП «Госкорпорация по организации воздушного движения» подконтрольно Росавиации, отвечает за аэронавигационное обслуживание авиакомпаний на территории РФ.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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