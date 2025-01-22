Представительный орган ГК по ОрВД не поддержал проект договора предприятия
Единый представительный орган сотрудников ФГУП «Госкорпорация по организации воздушного движения» (ГК по ОрВД) не поддержал проект коллективного договора предприятия на 2025-2028 гг. Об этом сообщил генеральный директор ГК Андрей Булин в Telegram-канале.
По его словам, профсоюзы не готовы согласовывать предложения. Но время для принятия, по его мнению, еще есть. При этом позиция профсоюзов не дает поводов надеяться на «благоприятный исход».
Как заявил гендиректор, в коллективном договоре есть изменения. Они касаются прекращения выплат дополнительных заработных плат сотрудникам, которые уходят на пенсию и получают это право после 1 апреля 2025 г., отсутствие страховки по потери работоспособности диспетчером ОВД.
Причины этих шагов доносились до профсоюзов, заявляет Булин.
ФГУП «Госкорпорация по организации воздушного движения» подконтрольно Росавиации, отвечает за аэронавигационное обслуживание авиакомпаний на территории РФ.