Число поездок пользователей Whoosh увеличилось на 44% в 2024 году

За указанный период число зарегистрированных аккаунтов увеличилось на 35% и достигло порядка 27,6 млн. Количество локаций присутствия сервиса на конец 2024 г. выросло на 11% и составило 61 город. В 2023 г. сервис находился в 55 городах. Число поездок на активного пользователя за прошедший год возросло на 39% по сравнению с 2023 г. и составило 20 поездок.