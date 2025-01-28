Число поездок пользователей Whoosh увеличилось на 44% в 2024 году
За указанный период число зарегистрированных аккаунтов увеличилось на 35% и достигло порядка 27,6 млн. Количество локаций присутствия сервиса на конец 2024 г. выросло на 11% и составило 61 город. В 2023 г. сервис находился в 55 городах. Число поездок на активного пользователя за прошедший год возросло на 39% по сравнению с 2023 г. и составило 20 поездок.
В ноябре 2024 г. акционеры Whoosh приняли решение выплатить дивиденды за девять месяцев прошлого года в размере 2,11 руб. на одну обыкновенную акцию.
Согласно отчетности сервиса, чистая прибыль компании за указанный период составила более 2,9 млрд руб. (снижение на 6,5% относительно аналогичного периода 2023 г.), выручка увеличилась до 12,5 млрд руб. на 32%. Показатель EBITDA сервиса составил 6,5 млрд руб. (рост на 33%), рентабельность по EBITDA составила 52,1% против 51,7% за аналогичный период 2023 г.