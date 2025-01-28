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Число поездок пользователей Whoosh увеличилось на 44% в 2024 году

Ведомости

Количество поездок пользователей сервиса проката электросамокатов Whoosh в 2024 г. выросло на 44% по сравнению с с 2023 г. и составило 149,7 млн, следует из операционных результатов сервиса по итогам прошлого года.

За указанный период число зарегистрированных аккаунтов увеличилось на 35% и достигло порядка 27,6 млн. Количество локаций присутствия сервиса на конец 2024 г. выросло на 11% и составило 61 город. В 2023 г. сервис находился в 55 городах. Число поездок на активного пользователя за прошедший год возросло на 39% по сравнению с 2023 г. и составило 20 поездок.

В ноябре 2024 г. акционеры Whoosh приняли решение выплатить дивиденды за девять месяцев прошлого года в размере 2,11 руб. на одну обыкновенную акцию.

Согласно отчетности сервиса, чистая прибыль компании за указанный период составила более 2,9 млрд руб. (снижение на 6,5% относительно аналогичного периода 2023 г.), выручка увеличилась до 12,5 млрд руб. на 32%. Показатель EBITDA сервиса составил 6,5 млрд руб. (рост на 33%), рентабельность по EBITDA составила 52,1% против 51,7% за аналогичный период 2023 г.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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