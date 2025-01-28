Uzbekistan Airways изменила маршрут в Европу после крушения AZAL

Uzbekistan Airways изменила маршрут в Европу после крушения AZALАвиакомпания летает через Азербайджан и Турцию, минуя Россию и Белоруссию
Uzbekistan Airways изменила маршрут в Европу после крушения самолета Embraer E190 авиакомпании Azerbaijan Airlines (AZAL) у Каспийского моря, пишет издание Fergana Media со ссылкой на заявление авиакомпании.
С 20 января Uzbekistan Airways совершает полеты через воздушное пространство Азербайджана и Турции, минуя пространство России и Белоруссии. При этом в авиакомпании не подтвердили, что это связано с крушением самолета AZAL, но признали, что смена маршрута является «мерой предосторожности», пишет Report.uz.
25 декабря 2024 г. самолет Embraer E190 авиакомпании Azerbaijan Airlines, летевший из Баку в Грозный, потерпел крушение у Актау. На борту находились 62 пассажира и пять членов экипажа, погибли 38 человек.
Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что причиной катастрофы стал обстрел с земли. По словам азербайджанского лидера, факты указывают, что самолет получил повреждения извне возле Грозного, практически потеряв управление. Президент России Владимир Путин принес извинения в связи с тем, что катастрофа произошла в воздушном пространстве РФ.
15 января Следственный комитет (СК) РФ назначил комплексную проверку действий диспетчерских служб и средств противовоздушной обороны (ПВО) рамках расследования крушения пассажирского самолета.