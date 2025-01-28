Uzbekistan Airways изменила маршрут в Европу после крушения AZAL

С 20 января Uzbekistan Airways совершает полеты через воздушное пространство Азербайджана и Турции, минуя пространство России и Белоруссии. При этом в авиакомпании не подтвердили, что это связано с крушением самолета AZAL, но признали, что смена маршрута является «мерой предосторожности», пишет Report.uz.