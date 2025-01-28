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Песков: Россия заинтересована в продолжении поставок газа в Европу

Ведомости

Россия заинтересована в продолжении поставок газа в Европу. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Россия заинтересована в продолжении [поставок] – это первое. Второе: мы знаем, что Венгрия высказывала определенные условия продления упомянутых санкций, и эти условия, собственно, имели отношение к позиции, занятой киевским режимом. И, по всей видимости, Венгрия получила от Брюсселя какие-то заверения, что некий переговорный процесс будет возобновлен», – сказал он.

По словам представителя Кремля, Москва заинтересована продавать свою продукцию, поскольку российские товары «не просто конкурентоспособны по сравнению с американским сжиженным газом, но они гораздо более выгодны европейскому покупателю».

Агентство Reuters со ссылкой на заявление Еврокомиссии (ЕК) писало 27 января, что комиссия намерена привлечь к переговорам с Украиной о транзите российского газа Венгрию и Словакию.

1 января 2025 г. прекратились поставки российского газа через территорию Украины. Киев не продлил соглашение с «Газпромом» о транзите топлива по своей газотранспортной системе. В «Газпроме» поясняли, что с 1 января технически и юридически не могут продолжать поставки через Украину по истечении соглашения с «Нафтогазом».

«Ведомости» писали, что российский газ поступает в Словакию и Австрию через газопровод, проходящий по территории Украины. В соседние Сербию, Венгрию и Болгарию газ поставляется из Турции. «Газпром» поставляет газ в Турцию по газопроводам «Голубой поток» и «Турецкий поток», проложенным через Черное море.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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