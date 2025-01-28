Песков: Россия заинтересована в продолжении поставок газа в Европу
Россия заинтересована в продолжении поставок газа в Европу. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«Россия заинтересована в продолжении [поставок] – это первое. Второе: мы знаем, что Венгрия высказывала определенные условия продления упомянутых санкций, и эти условия, собственно, имели отношение к позиции, занятой киевским режимом. И, по всей видимости, Венгрия получила от Брюсселя какие-то заверения, что некий переговорный процесс будет возобновлен», – сказал он.
По словам представителя Кремля, Москва заинтересована продавать свою продукцию, поскольку российские товары «не просто конкурентоспособны по сравнению с американским сжиженным газом, но они гораздо более выгодны европейскому покупателю».
Агентство Reuters со ссылкой на заявление Еврокомиссии (ЕК) писало 27 января, что комиссия намерена привлечь к переговорам с Украиной о транзите российского газа Венгрию и Словакию.
1 января 2025 г. прекратились поставки российского газа через территорию Украины. Киев не продлил соглашение с «Газпромом» о транзите топлива по своей газотранспортной системе. В «Газпроме» поясняли, что с 1 января технически и юридически не могут продолжать поставки через Украину по истечении соглашения с «Нафтогазом».
«Ведомости» писали, что российский газ поступает в Словакию и Австрию через газопровод, проходящий по территории Украины. В соседние Сербию, Венгрию и Болгарию газ поставляется из Турции. «Газпром» поставляет газ в Турцию по газопроводам «Голубой поток» и «Турецкий поток», проложенным через Черное море.