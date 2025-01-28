Песков: Россия заинтересована в продолжении поставок газа в Европу

1 января 2025 г. прекратились поставки российского газа через территорию Украины. Киев не продлил соглашение с «Газпромом» о транзите топлива по своей газотранспортной системе. В «Газпроме» поясняли, что с 1 января технически и юридически не могут продолжать поставки через Украину по истечении соглашения с «Нафтогазом».