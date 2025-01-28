Дания выдала разрешение на консервацию трубопровода «Северный поток»
Энергетические агентство Дании выдало разрешение на консервацию «Северного потока – 2» компании-оператору трубопровода Nord Stream 2 AG, следует из информации на сайте ведомства.
«Датское энергетическое агентство сегодня выдало разрешение на сохранение поврежденного трубопровода “Северный поток – 2” в Балтийском море», – говорится в сообщении.
В агентстве сообщили, что рабочие должны сохранить поврежденный трубопровод, устанавливая изготовленные на заказ «заглушки на каждом из открытых концов трубы, чтобы предотвратить дальнейшую утечку газа и приток насыщенной кислородом морской воды».
Нитки «Северного потока – 1» и «Северного потока – 2» были повреждены в результате диверсии 26 сентября 2022 г. Российские власти обвинили в атаке западные страны. Расследованием инцидента занялись Швеция, Дания и Германия. Россию к расследованию не допустили. Страны завершили разбирательства, не выявив виновников подрыва.
Позже стало известно, что подозреваемыми в подрыве трубопроводов являются трое граждан Украины. В августе 2024 г. в Германии выдали ордер на арест по делу о подрывах «Северных потоков». Предположительно, дайверы могли прикрепить к трубопроводам взрывные устройства. В конце августа Der Spiegel писал, что Владимир Ш., разыскиваемый немецкими властями по делу о подрыве «Северных потоков», бежал из Польши и пересек границу с Украиной на автомобиле украинского посольства в Варшаве.