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Smartavia снизила перевозки пассажиров на 6,7% в 2024 году

Ведомости

Авиакомпания Smartavia в прошлом году сократила перевозки пассажиров на 6,7% до 3,54 млн человек. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу компании.

По пассажиропотоку авиакомпания заняла восьмое место в рейтинге ведущих перевозчиков. Генеральный директор Smartavia Сергей Лазарев указал, что авиакомпания продемонстрировала устойчивость в работе и наличие потенциала развития на фоне продолжающихся санкций. Авиаперевозчик привержен курсу на цифровизацию процессов. Этот курс остается в его стратегии и в текущем году.

26 декабря 2024 г. Smartavia ввела скидку в 50% от тарифа для детей в возрасте до 12 лет на рейсы по России. Скидка будет применяться при оформлении авиабилетов детям с российским гражданством и с предоставлением отдельного места на борту самолета. Их можно приобрести в кассах и в онлайн-сервисах авиакомпании.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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