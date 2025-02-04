Smartavia снизила перевозки пассажиров на 6,7% в 2024 году
Авиакомпания Smartavia в прошлом году сократила перевозки пассажиров на 6,7% до 3,54 млн человек. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу компании.
По пассажиропотоку авиакомпания заняла восьмое место в рейтинге ведущих перевозчиков. Генеральный директор Smartavia Сергей Лазарев указал, что авиакомпания продемонстрировала устойчивость в работе и наличие потенциала развития на фоне продолжающихся санкций. Авиаперевозчик привержен курсу на цифровизацию процессов. Этот курс остается в его стратегии и в текущем году.
26 декабря 2024 г. Smartavia ввела скидку в 50% от тарифа для детей в возрасте до 12 лет на рейсы по России. Скидка будет применяться при оформлении авиабилетов детям с российским гражданством и с предоставлением отдельного места на борту самолета. Их можно приобрести в кассах и в онлайн-сервисах авиакомпании.