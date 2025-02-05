Годовое собрание акционеров «Газпрома» состоится 26 июня
Совет директоров «Газпрома» назначил годовое собрание на 26 июня 2025 г. Об этом сообщается в Telegram-канале компании.
Список лиц, имеющих право на участие в собрании акционеров, составят на основании данных реестра акционеров на конец операционного дня 2 июня. В повестку собрания войдет вопрос о размере дивидендов, сроках и форме их выплаты по итогам 2024 г. и установлении даты, на которую определяются лица, имеющие право на их получение.
Кроме того, акционеры холдинга рассмотрят досрочное прекращение полномочий членов совета директоров и избрание членов совета. Совет директоров компании включает 11 участников. В текущем составе он был избран летом 2023 г. на трехлетний срок – до середины 2026 г.
В сентябре 2024 г. совет директоров «Газпрома» покинул бывший министр энергетики Николай Шульгинов. Его избрали в Госдуму. Согласно закону «О статусе сенатора и статусе депутата Госдумы», депутат не может входить в состав органов управления, попечительских или наблюдательных советов и принимать участие в деятельности по управлению хозяйственным обществом или коммерческой организацией.