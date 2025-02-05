Годовое собрание акционеров «Газпрома» состоится 26 июня

Список лиц, имеющих право на участие в собрании акционеров, составят на основании данных реестра акционеров на конец операционного дня 2 июня. В повестку собрания войдет вопрос о размере дивидендов, сроках и форме их выплаты по итогам 2024 г. и установлении даты, на которую определяются лица, имеющие право на их получение.