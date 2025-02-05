Товарооборот сельхозпродукции между РФ и Белоруссией вырос на 15% в 2024 году

В начале декабря президент республики Александр Лукашенко на заседании Высшего государственного совета Союзного государства говорил, что товарооборот РФ и Белоруссии может достигнуть $60 млрд по итогам 2024 г. Президент России Владимир Путин заявил, что считает этот прогноз достаточно верным. В 2023 г. товарооборот между странами составил $55 млрд.