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Товарооборот сельхозпродукции между РФ и Белоруссией вырос на 15% в 2024 году

Ведомости

По предварительным данным, в 2024 г. товарооборот продукции агропромышленного комплекса между Россией и Белоруссией вырос на 15%, превысив $8 млрд. Об этом заявил зампредседателя правительства РФ Дмитрий Патрушев на встрече с заместителем премьер-министра республики Юрием Шулейко.

«Взаимодействие России и Белоруссии расширяется по целому ряду направлений, в том числе в сельском хозяйстве. <…> Рассчитываем, что положительная тенденция сохранится», – сказал Патрушев.

На сайте российского кабмина уточняется, что стабильный рост демонстрирует как взаимная торговля, так и совместное освоение зарубежных рынков, страны также успешно взаимодействуют в области семеноводства.

В начале декабря президент республики Александр Лукашенко на заседании Высшего государственного совета Союзного государства говорил, что товарооборот РФ и Белоруссии может достигнуть $60 млрд по итогам 2024 г. Президент России Владимир Путин заявил, что считает этот прогноз достаточно верным. В 2023 г. товарооборот между странами составил $55 млрд.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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