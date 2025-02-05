Группа «Продо» закрыла сделку по приобретению «Омскхлебопродукта»

Инвестбанкир Илья Шумов оценивает сделку в сумму около 700 млн руб. По его словам, сделки для подобных советских элеваторов в зависимости от расположения и их состояния проходят сейчас на рынке за 3000–6000 руб./т единовременного хранения. С одной стороны, отмечает Шумов, у «Омскхлебопродукта» выгодное транспортное расположение, но с другой – наверняка потребуются существенные инвестиции в модернизацию.