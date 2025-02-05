Группа «Продо» закрыла сделку по приобретению «Омскхлебопродукта»
Группа «Продо» завершила сделку по приобретению АО «Омскхлебопродукт», сообщили «Ведомостям» в компании.
Согласно сообщению, приобретение «Омскхлебопродукта» позволит «Продо» увеличить объемы хранения и переработки зерна, а также придать дополнительный импульс экспортному направлению по поставкам зерновых. Генеральный директор группы «Продо» Вадим Долгов отметил, что приобретение элеватора является стратегическим шагом, направленным на усиление позиций «Продо» на внутреннем и международном зерновых рынках.
В рамках интеграции предприятия планируется модернизировать производственные мощности и внедрить современные технологии для повышения эффективности работы и расширения продуктового портфеля.
Инвестбанкир Илья Шумов оценивает сделку в сумму около 700 млн руб. По его словам, сделки для подобных советских элеваторов в зависимости от расположения и их состояния проходят сейчас на рынке за 3000–6000 руб./т единовременного хранения. С одной стороны, отмечает Шумов, у «Омскхлебопродукта» выгодное транспортное расположение, но с другой – наверняка потребуются существенные инвестиции в модернизацию.
«Омскхлебопродукт» – собственник крупнейшего в Омской области элеватора мощностью 164 000 т. Благодаря удобному расположению на ключевых транспортных артериях Омска элеватор обладает широкими логистическими возможностями. Мощности по приемке автотранспортом составляют 5000 т зерна в сутки, железнодорожным транспортом – 2400 т в сутки, по отгрузке – 3000 т в сутки автотранспортом и 2400 т в сутки по железной дороге.
Группа «Продо» – один из крупнейших российских производителей продукции из мяса птицы, колбасных изделий, полуфабрикатов и мясных деликатесов. Бизнес «Продо» включает полный цикл от производства сырья до реализации готовой продукции.