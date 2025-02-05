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Группа «Продо» закрыла сделку по приобретению «Омскхлебопродукта»

Ведомости

Группа «Продо» завершила сделку по приобретению АО «Омскхлебопродукт», сообщили «Ведомостям» в компании.

Согласно сообщению, приобретение «Омскхлебопродукта» позволит «Продо» увеличить объемы хранения и переработки зерна, а также придать дополнительный импульс экспортному направлению по поставкам зерновых. Генеральный директор группы «Продо» Вадим Долгов отметил, что приобретение элеватора является стратегическим шагом, направленным на усиление позиций «Продо» на внутреннем и международном зерновых рынках.

В рамках интеграции предприятия планируется модернизировать производственные мощности и внедрить современные технологии для повышения эффективности работы и расширения продуктового портфеля.

Инвестбанкир Илья Шумов оценивает сделку в сумму около 700 млн руб. По его словам, сделки для подобных советских элеваторов в зависимости от расположения и их состояния проходят сейчас на рынке за 3000–6000 руб./т единовременного хранения. С одной стороны, отмечает Шумов, у «Омскхлебопродукта» выгодное транспортное расположение, но с другой – наверняка потребуются существенные инвестиции в модернизацию.

«Омскхлебопродукт» – собственник крупнейшего в Омской области элеватора мощностью 164 000 т. Благодаря удобному расположению на ключевых транспортных артериях Омска элеватор обладает широкими логистическими возможностями. Мощности по приемке автотранспортом составляют 5000 т зерна в сутки, железнодорожным транспортом – 2400 т в сутки, по отгрузке – 3000 т в сутки автотранспортом и 2400 т в сутки по железной дороге.

Группа «Продо» – один из крупнейших российских производителей продукции из мяса птицы, колбасных изделий, полуфабрикатов и мясных деликатесов. Бизнес «Продо» включает полный цикл от производства сырья до реализации готовой продукции.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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