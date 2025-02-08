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Посол в Вене заявил о масштабных переговорах о газе при возобновлении диалога

Ведомости

В случае возобновления переговоров о поставках российского газа в Европу соглашения будут масштабными, считает посол РФ в Вене Дмитрий Любинский.

«Если переговоры когда-либо и возобновятся, то речь пойдет о масштабных договоренностях, в которых Австрия, возможно, займет лишь второстепенную роль», – сказал он «РИА Новости».

Вена, как отметил посол, обладала серьезным влиянием в Европе, но принятые ею решения привели к утрате этих позиций, и Австрии теперь предстоит самостоятельно справляться с последствиями этого выбора. Любинский добавил, что Москва не выступала с инициативами по восстановлению прежних контактов.

5 ноября 2024 г. Австрия сообщила, что подача российского газа будет прекращена после арбитражного решения по разбирательству между австрийской нефтегазовой компанией OMV и российским «Газпромом». 13 ноября стало известно о победе OMV в арбитражном споре с «Газпром экспортом», который компания вела по правилам Международной торговой палаты (ICC) на сумму 230 млн евро плюс проценты и судебные издержки. Речь шла о взыскании средств из-за нарушения контрактных обязательств по поставкам газа в Германию, которые в 2022 г. «велись нерегулярно», а с сентября были прекращены полностью. Истец планировал получить присужденные ему 230 млн евро в счет платежей по другому контракту. После судебного решения «Газпром экспорт» уведомил OMV о приостановке поставок российского газа в Австрию с 16 ноября.

11 декабря OMV объявила о расторжении контракта с «Газпром экспортом» в связи с «существенными нарушениями договорных обязательств» со стороны российской компании». Любинский после этого обвинил Австрию в разрушении «опор двусторонних отношений и связей в деловой сфере» между государствами и пообещал, что без последствий это не останется.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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