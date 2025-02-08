Посол в Вене заявил о масштабных переговорах о газе при возобновлении диалога
В случае возобновления переговоров о поставках российского газа в Европу соглашения будут масштабными, считает посол РФ в Вене Дмитрий Любинский.
«Если переговоры когда-либо и возобновятся, то речь пойдет о масштабных договоренностях, в которых Австрия, возможно, займет лишь второстепенную роль», – сказал он «РИА Новости».
Вена, как отметил посол, обладала серьезным влиянием в Европе, но принятые ею решения привели к утрате этих позиций, и Австрии теперь предстоит самостоятельно справляться с последствиями этого выбора. Любинский добавил, что Москва не выступала с инициативами по восстановлению прежних контактов.
5 ноября 2024 г. Австрия сообщила, что подача российского газа будет прекращена после арбитражного решения по разбирательству между австрийской нефтегазовой компанией OMV и российским «Газпромом». 13 ноября стало известно о победе OMV в арбитражном споре с «Газпром экспортом», который компания вела по правилам Международной торговой палаты (ICC) на сумму 230 млн евро плюс проценты и судебные издержки. Речь шла о взыскании средств из-за нарушения контрактных обязательств по поставкам газа в Германию, которые в 2022 г. «велись нерегулярно», а с сентября были прекращены полностью. Истец планировал получить присужденные ему 230 млн евро в счет платежей по другому контракту. После судебного решения «Газпром экспорт» уведомил OMV о приостановке поставок российского газа в Австрию с 16 ноября.
11 декабря OMV объявила о расторжении контракта с «Газпром экспортом» в связи с «существенными нарушениями договорных обязательств» со стороны российской компании». Любинский после этого обвинил Австрию в разрушении «опор двусторонних отношений и связей в деловой сфере» между государствами и пообещал, что без последствий это не останется.