Австрийская OMV объявила о расторжении контракта с «Газпром экспортом»

21 ноября «РИА Новости» со ссылкой на данные Евростата сообщали об увеличении поставок российского газа в ЕС на 1,4 млрд евро – на треть больше, чем в августе текущего года и в сентябре предыдущего. Таким образом, российская доля в объеме поставок газа в сентябре составила 23,74% против 16,54% в августе. Россия в самом начале осени впервые с мая 2022 г. стала крупнейшим поставщиком газа в Евросоюз.