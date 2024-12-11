Австрийская OMV объявила о расторжении контракта с «Газпром экспортом»
Компания указывает на прекращение поставок газа в OMV с 16 ноября 2024 г. Сам контракт был заключен в 2006 г. и предусматривал срок действия до 2040 г. Ранее OMV получала газ в объеме около 7400 МВт·ч в час (эквивалентно 17,2 млн куб. м в сутки, или 516-533 млн куб. м в месяц. – «Ведомости»).
Разрыв контракта существенно снижает риски для OMV, а объемы поставок полностью диверсифицированы за счет альтернативных источников, заключили в компании.
21 ноября «РИА Новости» со ссылкой на данные Евростата сообщали об увеличении поставок российского газа в ЕС на 1,4 млрд евро – на треть больше, чем в августе текущего года и в сентябре предыдущего. Таким образом, российская доля в объеме поставок газа в сентябре составила 23,74% против 16,54% в августе. Россия в самом начале осени впервые с мая 2022 г. стала крупнейшим поставщиком газа в Евросоюз.
На фоне спецоперации России на Украине власти ЕС неоднократно заявляли о планах полностью отказаться от российского газа. Экспорт трубопроводного российского газа в ЕС сейчас ведется лишь по двум маршрутам – по второй ветке «Турецкого потока» и транзитом через территорию Украины. Также европейские страны импортируют российский СПГ.