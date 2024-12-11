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Австрийская OMV объявила о расторжении контракта с «Газпром экспортом»

Ведомости

Австрийская энергетическая компания OMV объявила о расторжении контракта с «Газпром экспортом». Прекращение договора связано с «существенными нарушениями договорных обязательств» со стороны российской компании, говорится в сообщении OMV.

Компания указывает на прекращение поставок газа в OMV с 16 ноября 2024 г. Сам контракт был заключен в 2006 г. и предусматривал срок действия до 2040 г. Ранее OMV получала газ в объеме около 7400 МВт·ч в час (эквивалентно 17,2 млн куб. м в сутки, или 516-533 млн куб. м в месяц. – «Ведомости»).

Разрыв контракта существенно снижает риски для OMV, а объемы поставок полностью диверсифицированы за счет альтернативных источников, заключили в компании.

21 ноября «РИА Новости» со ссылкой на данные Евростата сообщали об увеличении поставок российского газа в ЕС на 1,4 млрд евро – на треть больше, чем в августе текущего года и в сентябре предыдущего. Таким образом, российская доля в объеме поставок газа в сентябре составила 23,74% против 16,54% в августе. Россия в самом начале осени впервые с мая 2022 г. стала крупнейшим поставщиком газа в Евросоюз.

На фоне спецоперации России на Украине власти ЕС неоднократно заявляли о планах полностью отказаться от российского газа. Экспорт трубопроводного российского газа в ЕС сейчас ведется лишь по двум маршрутам – по второй ветке «Турецкого потока» и транзитом через территорию Украины. Также европейские страны импортируют российский СПГ.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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