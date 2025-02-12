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Число предпринимателей в гостиничном бизнесе выросло на 5% за год

Ведомости

На начало января в России насчитывалось 39 500 зарегистрированных компаний и индивидуальных предпринимателей, основная деятельность которых связана с гостиничными услугами. Показатель увеличился на 5,02% в годовом исчислении, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на данные «Контур.Фокуса».

В последние два года прирост был менее значительным: 4,98% в начале 2024 г. и 3,45% в начале 2023 г. Согласно информации 2ГИС, количество гостиниц в городах, где проживают более миллиона человек, за год увеличилось до 5300 (на 2,8%), а хостелов – до 1800 (на 2,7%). Консалтинговая компания NF Group подчеркивает, что качественный номерной фонд в России вырос до 150 000 комнат – на 6,4%.

По мнению эксперта «Контур.Фокуса» Антона Яковлева, общий рост сегмента гостиничного бизнеса обусловлен как развитием внутреннего туризма, так и восстановлением международного потока туристов в Россию. Данные Росстата свидетельствуют, что с января по ноябрь 2024 г. в российских отелях остановились 79,3 млн человек, что демонстрирует рост на 11% год к году.

Модульные средства размещения демонстрируют особенно быстрые темпы прироста. За год число зарегистрированных учредителей кемпингов увеличилось на 10,4%, достигнув 1300. По данным «Островка», на платформе стало на 65% больше предложений кемпингов и глэмпингов. При этом общее число отелей всех категорий на сайте увеличилось лишь на 7%. Руководитель отельного направления OneTwoTrip Денис Дроздовский отмечает, что за год число гостиниц на платформе выросло на 5%. Снижение числа организаций фиксируется в сегменте санаториев: их число снизилось на 0,5% до 1700.

В январе «Ведомости» со ссылкой на данные опрошенных консалтинговых компаний писали, что номерной фонд гостиниц в России будет прирастать менее чем на 10% ежегодно в 2025–2026 гг. Руководитель группы стратегического консалтинга Nikoliers Олег Германенко отмечал, что ожидает прироста качественного номерного фонда гостиниц в 2025–2026 гг. в среднем на 7% в год. Аналогичный показатель называл партнер NF Group Ольга Широкова, по данным которой, в 2025–2026 гг. ввод качественных гостиничных номеров (соответствующих классификации «3–5 звезд») ежегодно составит порядка 10 000–12 000.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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