Число предпринимателей в гостиничном бизнесе выросло на 5% за год
На начало января в России насчитывалось 39 500 зарегистрированных компаний и индивидуальных предпринимателей, основная деятельность которых связана с гостиничными услугами. Показатель увеличился на 5,02% в годовом исчислении, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на данные «Контур.Фокуса».
В последние два года прирост был менее значительным: 4,98% в начале 2024 г. и 3,45% в начале 2023 г. Согласно информации 2ГИС, количество гостиниц в городах, где проживают более миллиона человек, за год увеличилось до 5300 (на 2,8%), а хостелов – до 1800 (на 2,7%). Консалтинговая компания NF Group подчеркивает, что качественный номерной фонд в России вырос до 150 000 комнат – на 6,4%.
По мнению эксперта «Контур.Фокуса» Антона Яковлева, общий рост сегмента гостиничного бизнеса обусловлен как развитием внутреннего туризма, так и восстановлением международного потока туристов в Россию. Данные Росстата свидетельствуют, что с января по ноябрь 2024 г. в российских отелях остановились 79,3 млн человек, что демонстрирует рост на 11% год к году.
Модульные средства размещения демонстрируют особенно быстрые темпы прироста. За год число зарегистрированных учредителей кемпингов увеличилось на 10,4%, достигнув 1300. По данным «Островка», на платформе стало на 65% больше предложений кемпингов и глэмпингов. При этом общее число отелей всех категорий на сайте увеличилось лишь на 7%. Руководитель отельного направления OneTwoTrip Денис Дроздовский отмечает, что за год число гостиниц на платформе выросло на 5%. Снижение числа организаций фиксируется в сегменте санаториев: их число снизилось на 0,5% до 1700.
В январе «Ведомости» со ссылкой на данные опрошенных консалтинговых компаний писали, что номерной фонд гостиниц в России будет прирастать менее чем на 10% ежегодно в 2025–2026 гг. Руководитель группы стратегического консалтинга Nikoliers Олег Германенко отмечал, что ожидает прироста качественного номерного фонда гостиниц в 2025–2026 гг. в среднем на 7% в год. Аналогичный показатель называл партнер NF Group Ольга Широкова, по данным которой, в 2025–2026 гг. ввод качественных гостиничных номеров (соответствующих классификации «3–5 звезд») ежегодно составит порядка 10 000–12 000.