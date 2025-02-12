Число предпринимателей в гостиничном бизнесе выросло на 5% за год

В последние два года прирост был менее значительным: 4,98% в начале 2024 г. и 3,45% в начале 2023 г. Согласно информации 2ГИС, количество гостиниц в городах, где проживают более миллиона человек, за год увеличилось до 5300 (на 2,8%), а хостелов – до 1800 (на 2,7%). Консалтинговая компания NF Group подчеркивает, что качественный номерной фонд в России вырос до 150 000 комнат – на 6,4%.