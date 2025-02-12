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Суд отказал в иске Sual к совету директоров «Русала» на сумму 74 млрд рублей

Ведомости

Арбитражный суд Калининградской области отказал в иске Sual Partners («Суал партнерс») – крупнейшего из миноритарных акционеров «Русала» – к членам совета директоров компании «Русал» на сумму 74 млрд руб., следует из картотеки арбитражных дел. В ответчиках числились 15 человек.

Иск был зарегистрирован в декабре 2023 г. В нем компания настаивала на привлечении к ответственности членов совета директоров и генерального директора «Русала» из-за убытков от операций по хеджированию. По мнению миноритарного акционера, эти сделки были заключены с многочисленными нарушениями и привели к финансовым потерям. В иске, поданном в интересах «Русала», речь идет о компенсации в размере тех самых 74 млрд руб.

Подача иска была связана с тем, что в августе 2023 г. на внеочередном собрании большинство акционеров «Русала» проголосовали против передачи «Суалу» документов, связанных с хеджированием цен на алюминий в 2021–2022 гг. Совет директоров пояснил, что анализ отдельных контрактов без учета общего контекста может привести к некорректным выводам. В компании также отметили, что периодически используют фьючерсные и форвардные контракты, чтобы защитить производства с высокой себестоимостью от рыночной волатильности.

Тогда председатель совета директоров «Русала» Бернард Зонневельд заявлял ТАСС, что сделки по хеджированию не являются спекулятивными и направлены на снижение рисков. Помимо металла, компания страхует валютные колебания и стоимость электроэнергии для зарубежных активов, чтобы минимизировать потенциальные убытки.

Это не первый конфликт акционера с компанией. До этого «Суал» также требовала созыва внеочередного собрания акционеров для обсуждения вопроса о доступе к протоколам заседаний совета директоров за 2019–2022 годы, документам по сделкам с Braidy Industries и Unity Aluminium, а также информации о приобретении акций «Русгидро». Но большинство акционеров проголосовали против, несмотря на то, что «Суал» оценивал ущерб от этих сделок в десятки миллионов долларов.

В октябре 2024 г. «Ведомости» со ссылкой на письмо «Суала» к мажоритарию «Русала» – «Эн+» – писали, что компания Виктора Вексельберга и его партнеров намерена заблокировать вопрос об обратном выкупе акций UC Rusal. Sual Partners в письме к «Эн+» уведомила о том, что в соответствии с акционерным соглашением от 2010 г., которое предоставляет право вето по ключевым решениям, требующим более 75% голосов акционеров, собирается применить это право в отношении вопроса, связанного с buyback UC Rusal. Вместе с тем Sual напомнила также и об обязательстве голосующих директоров «Эн+» голосовать против обратного выкупа акций.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

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