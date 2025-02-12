Суд отказал в иске Sual к совету директоров «Русала» на сумму 74 млрд рублей

В октябре 2024 г. «Ведомости» со ссылкой на письмо «Суала» к мажоритарию «Русала» – «Эн+» – писали, что компания Виктора Вексельберга и его партнеров намерена заблокировать вопрос об обратном выкупе акций UC Rusal. Sual Partners в письме к «Эн+» уведомила о том, что в соответствии с акционерным соглашением от 2010 г., которое предоставляет право вето по ключевым решениям, требующим более 75% голосов акционеров, собирается применить это право в отношении вопроса, связанного с buyback UC Rusal. Вместе с тем Sual напомнила также и об обязательстве голосующих директоров «Эн+» голосовать против обратного выкупа акций.