Товарооборот российских морских портов снизился в январе на 1,6%

Общий объем сухогрузов, включая уголь, контейнеры и минеральные удобрения, увеличился на 3,7% и составил 34,2 млн т. В то же время объем наливных грузов сократился на 6,1%, составив 37,3 млн т. Импортная перевалка возросла более чем на 10%.