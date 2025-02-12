Товарооборот российских морских портов снизился в январе на 1,6%
В январе 2025 г. совокупный грузооборот морских портов России сократился на 1,6% до 71,6 млн т, сообщает Ассоциация морских торговых портов.
Общий объем сухогрузов, включая уголь, контейнеры и минеральные удобрения, увеличился на 3,7% и составил 34,2 млн т. В то же время объем наливных грузов сократился на 6,1%, составив 37,3 млн т. Импортная перевалка возросла более чем на 10%.
В разрезе отдельных бассейнов наибольший рост наблюдался на Дальнем Востоке – почти на 8%. Максимальное снижение произошло в Каспийском бассейне, где объемы сократились более чем на 20% до 700 000 т.
В России в 2024 г. грузооборот морских портов сократился на 2,3% по сравнению с 2023 г. Его объем составил 886,3 млн т.