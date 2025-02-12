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Товарооборот российских морских портов снизился в январе на 1,6%

Ведомости

В январе 2025 г. совокупный грузооборот морских портов России сократился на 1,6% до 71,6 млн т, сообщает Ассоциация морских торговых портов.

Общий объем сухогрузов, включая уголь, контейнеры и минеральные удобрения, увеличился на 3,7% и составил 34,2 млн т. В то же время объем наливных грузов сократился на 6,1%, составив 37,3 млн т. Импортная перевалка возросла более чем на 10%.

В разрезе отдельных бассейнов наибольший рост наблюдался на Дальнем Востоке – почти на 8%. Максимальное снижение произошло в Каспийском бассейне, где объемы сократились более чем на 20% до 700 000 т.

В России в 2024 г. грузооборот морских портов сократился на 2,3% по сравнению с 2023 г. Его объем составил 886,3 млн т.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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