Финансовый директор Softline подтвердил планы по выплате дивидендов за 2024 год
Директор по связям с инвесторами Александра Мельникова уточнила, что акционеры могут получить выплаты в конце июля – начале августа. Вопрос о размере дивидендов будет вынесен на обсуждение совета директоров в мае, а окончательное решение примет годовое собрание акционеров в июне.
Согласно дивидендной политике компании, по итогам 2024 г. компания направит на выплаты не менее 1 млрд руб., или 25% от чистой прибыли по МСФО, – в зависимости от того, какая сумма окажется больше. В дальнейшем начиная с 2025 г. планируется направлять не менее 25% чистой прибыли. Чистая прибыль компании за 2024 г. составила 1,8 млрд руб., что в 1,7 раза меньше по сравнению с 3,1 млрд руб. годом ранее.
18 февраля компания отчиталась, что оборот компании по МСФО в IV квартале достиг 49,6 млрд руб., увеличившись на 28% по сравнению с предыдущим годом, а за весь год – до 120,7 млрд руб. с приростом в 32%. Скорректированная EBITDA за год выросла на 57% и составила 7 млрд руб., превысив прогнозные 6 млрд руб. Чистая прибыль достигла 1,8 млрд руб. Чистый долг сократился в два раза и составил 6,8 млрд руб., а соотношение чистого долга к скорректированной EBITDA снизилось до 0,97х при целевом значении в 2х.
16 января Softline объявил о приобретении контролирующей доли в группе компаний К2-9b Group, специализирующейся на комплексной системной интеграции и внедрении решений в сфере информационной безопасности. На первом этапе сделки Softline приобрел 51%-ную долю за около 400 млн руб., часть которой будет оплачена акциями ПАО «Софтлайн». В дальнейшем компания планирует поэтапную консолидацию 100% капитала К2-9b Group в течение 2027–2028 гг. К2-9b Group, основанная в 2019 г., показала выручку более 600 млн руб. в 2023 г. с прогнозом превышения 1 млрд руб. в 2024 г. и ожидаемым ростом на 40% в 2025 г.