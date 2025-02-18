Газета
Телеграм
Подкаст
/ Бизнес

Финансовый директор Softline подтвердил планы по выплате дивидендов за 2024 год

Ведомости

Softline планирует выплатить дивиденды по итогам 2024 г. в размере 1 млрд руб., сообщил финансовый директор компании Артем Тараканов, передает «Интерфакс».

Директор по связям с инвесторами Александра Мельникова уточнила, что акционеры могут получить выплаты в конце июля – начале августа. Вопрос о размере дивидендов будет вынесен на обсуждение совета директоров в мае, а окончательное решение примет годовое собрание акционеров в июне.

Согласно дивидендной политике компании, по итогам 2024 г. компания направит на выплаты не менее 1 млрд руб., или 25% от чистой прибыли по МСФО, – в зависимости от того, какая сумма окажется больше. В дальнейшем начиная с 2025 г. планируется направлять не менее 25% чистой прибыли. Чистая прибыль компании за 2024 г. составила 1,8 млрд руб., что в 1,7 раза меньше по сравнению с 3,1 млрд руб. годом ранее.

18 февраля компания отчиталась, что оборот компании по МСФО в IV квартале достиг 49,6 млрд руб., увеличившись на 28% по сравнению с предыдущим годом, а за весь год – до 120,7 млрд руб. с приростом в 32%. Скорректированная EBITDA за год выросла на 57% и составила 7 млрд руб., превысив прогнозные 6 млрд руб. Чистая прибыль достигла 1,8 млрд руб. Чистый долг сократился в два раза и составил 6,8 млрд руб., а соотношение чистого долга к скорректированной EBITDA снизилось до 0,97х при целевом значении в 2х.

16 января Softline объявил о приобретении контролирующей доли в группе компаний К2-9b Group, специализирующейся на комплексной системной интеграции и внедрении решений в сфере информационной безопасности. На первом этапе сделки Softline приобрел 51%-ную долю за около 400 млн руб., часть которой будет оплачена акциями ПАО «Софтлайн». В дальнейшем компания планирует поэтапную консолидацию 100% капитала К2-9b Group в течение 2027–2028 гг. К2-9b Group, основанная в 2019 г., показала выручку более 600 млн руб. в 2023 г. с прогнозом превышения 1 млрд руб. в 2024 г. и ожидаемым ростом на 40% в 2025 г.

Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — главные деловые новости на ваш email

Подписаться на рассылку

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных