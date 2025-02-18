Финансовый директор Softline подтвердил планы по выплате дивидендов за 2024 год

Согласно дивидендной политике компании, по итогам 2024 г. компания направит на выплаты не менее 1 млрд руб., или 25% от чистой прибыли по МСФО, – в зависимости от того, какая сумма окажется больше. В дальнейшем начиная с 2025 г. планируется направлять не менее 25% чистой прибыли. Чистая прибыль компании за 2024 г. составила 1,8 млрд руб., что в 1,7 раза меньше по сравнению с 3,1 млрд руб. годом ранее.