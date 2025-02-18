Россия отправит на экспорт в 2025 году около 57 млн тонн зерна

21 января министры сельского хозяйства России и Казахстана подписали план по сотрудничеству в сфере агропромышленного комплекса (АПК). Документ был подписан на переговорах Лут и Айдарбека Сапарова. На встрече было отмечено, что за январь – ноябрь 2024 г. товарооборот продукции АПК между странами вырос до порядка $3,4 млрд.