Россия отправит на экспорт в 2025 году около 57 млн тонн зерна
В 2025 г. Россия планирует отправить на экспорт около 55-57 млн т зерна, сообщила министр сельского хозяйства РФ Оксана Лут в ходе глобального форума зерна и зернобобовых в Дубае, передает министерство сельского хозяйства.
Лут подчеркнула, что сейчас товар закупают более 100 стран, лидерами являются государства Ближнего Востока и Африки. В 2024 г. у России также появилось 11 новых партнеров, еще семь стран вернулись к сотрудничеству.
Министр также отметила, что Россия готова поставлять технологии, чтобы другие страны самостоятельно обеспечивали свою продбезопасность.
Глобальный форум форума зерна и зернобобовых будет проходить в Дубае с 17 по 19 февраля. Ожидается, что в ходе форума будут рассмотрены вопросы трансформации торговли российской агропродукцией.
21 января министры сельского хозяйства России и Казахстана подписали план по сотрудничеству в сфере агропромышленного комплекса (АПК). Документ был подписан на переговорах Лут и Айдарбека Сапарова. На встрече было отмечено, что за январь – ноябрь 2024 г. товарооборот продукции АПК между странами вырос до порядка $3,4 млрд.