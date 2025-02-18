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Россия отправит на экспорт в 2025 году около 57 млн тонн зерна

Ведомости

В 2025 г. Россия планирует отправить на экспорт около 55-57 млн т зерна, сообщила министр сельского хозяйства РФ Оксана Лут в ходе глобального форума зерна и зернобобовых в Дубае, передает министерство сельского хозяйства.

Лут подчеркнула, что сейчас товар закупают более 100 стран, лидерами являются государства Ближнего Востока и Африки. В 2024 г. у России также появилось 11 новых партнеров, еще семь стран вернулись к сотрудничеству.

Министр также отметила, что Россия готова поставлять технологии, чтобы другие страны самостоятельно обеспечивали свою продбезопасность.

Глобальный форум форума зерна и зернобобовых будет проходить в Дубае с 17 по 19 февраля. Ожидается, что в ходе форума будут рассмотрены вопросы трансформации торговли российской агропродукцией.

21 января министры сельского хозяйства России и Казахстана подписали план по сотрудничеству в сфере агропромышленного комплекса (АПК). Документ был подписан на переговорах Лут и Айдарбека Сапарова. На встрече было отмечено, что за январь – ноябрь 2024 г. товарооборот продукции АПК между странами вырос до порядка $3,4 млрд.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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