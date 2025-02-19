Бизнес попросил поддержки сферы ЖКХ от государства из-за закредитованности

Компания уже обращалась за поддержкой в ЦБ и Минстрой, заявила Чернявская. «Нам нужны срочные меры поддержки. И нам как предприятию, и в целом предприятиям в сфере ЖКХ и в отрасли тепло- и водоснабжения», – добавила она. Среди запрашиваемых мер – отсрочка на выплаты процентов по кредитам, возможность фиксации процентных ставок по ранее взятым кредитам, поддержка в обслуживании и ротации долга, послабления по нормативу краткосрочной ликвидности, смягчение надбавок для социально-значимых компаний, пересмотр ковенант. Чернявская также предложила сохранить механизмы льготного финансирования для всех предприятий отрасли, не останавливать привлечение внебюджетных источников финансирования, таких как субсидии на модернизацию коммунальной инфраструктуры, казначейские инфраструктурные кредиты. Среди других предложений – повышение цены на коммунальные услуги «до справедливого уровня» с одновременным введением персональных субсидий для малоимущих граждан, заявила она.