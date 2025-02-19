Бизнес попросил поддержки сферы ЖКХ от государства из-за закредитованности

Бизнес попросил поддержки сферы ЖКХ от государства из-за закредитованностиВ «Т Плюс» рассказали о снижении дисциплины в оплате услуг ЖКХ среди населения
Компании сферы ЖКХ нуждаются в государственной помощи из-за высокой закредитованности. О рисках для финансовой устойчивости бизнеса заявила заместитель генерального директора энергохолдинга «Т Плюс» Юлия Чернявская в ходе форума РСПП «Финансовая система России: поиск путей для обеспечения развития экономики».
Компания уже обращалась за поддержкой в ЦБ и Минстрой, заявила Чернявская. «Нам нужны срочные меры поддержки. И нам как предприятию, и в целом предприятиям в сфере ЖКХ и в отрасли тепло- и водоснабжения», – добавила она. Среди запрашиваемых мер – отсрочка на выплаты процентов по кредитам, возможность фиксации процентных ставок по ранее взятым кредитам, поддержка в обслуживании и ротации долга, послабления по нормативу краткосрочной ликвидности, смягчение надбавок для социально-значимых компаний, пересмотр ковенант. Чернявская также предложила сохранить механизмы льготного финансирования для всех предприятий отрасли, не останавливать привлечение внебюджетных источников финансирования, таких как субсидии на модернизацию коммунальной инфраструктуры, казначейские инфраструктурные кредиты. Среди других предложений – повышение цены на коммунальные услуги «до справедливого уровня» с одновременным введением персональных субсидий для малоимущих граждан, заявила она.
По словам Чернявской, отрасль ЖКХ стала заложниками повышения ключевой ставки (сейчас она составляет 21%). «Все наши инвестиционные проекты позволяли в течение 7 лет гасить долговые обязательства, но изменение макроэкономических параметров сегодня не позволяет этого делать», – рассказала она.
Эта сфера находится в сложном положении из-за ряда особенностей, связанных с социально значимым характером работы, пояснила Чернявская. Компании в силу закона не могут остановить производство и также не могут приостановить инвестиции, поскольку изношенность коммунальной инфраструктуры колеблется от 60 до 80%. «За последние 5 лет наша компания вложила в коммунальную инфраструктуру порядка 111 млрд руб., и только 68% обеспечено собственной выручкой», – сообщила Чернявская.
С 2017 г. госполитика в сфере ЖКХ направлена на привлечение долгосрочных внебюджетных инвестиций путем реализации таких механизмов как концессия и альтернативные схемы теплоснабжения, отметила замглавы холдинга. Это означает, что компания обязана осуществлять опережающие инвестиции за счет собственных средств. Чернявская указала также на сворачивание федеральных программ поддержки.
На фоне роста ключевой ставки за последние полгода дисциплина в оплате коммунальных счетов среди населения ухудшилась, добавила Чернявская. В «Т Плюс» связывают это с тем, что повышенные ставки на вклады заставляют население предпочесть положить деньги под процент, а не расплатиться за тепло и энергию, которые поставщики не могут отключить.
Компания сократит уровень инвестиций с 50 млрд руб. в 2024 г. до 38 млрд руб. в 2025 г., сообщила Чернявская. Она подчеркнула, что сумма процентов долга к погашению в текущих макроэкономических условиях сопоставима с инвестиционной программой и составляет 30 млрд руб.
Компании в других отраслях экономики выбирают в первую очередь свернуть кредитование под инвестиционные проекты, подтвердил главный экономист ВЭБ.РФ Андрей Клепач в ходе форума. Объем новых кредитов, взятых компаниями на инвестиционные цели, в 2023 г. составлял примерно 3 трлн руб., а в 2024 г. – около 3,3–3,4 трлн руб. Уже в 2025 г. кредитование составит не более 1,8–1,9 трлн руб., и в основном речь будет идти о завершении проектов, открытие новых будет переноситься на более благоприятный период, подчеркнул Клепач.