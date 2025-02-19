РБК: новым гендиректором «М.Видео-Эльдорадо» станет экс-глава Natura Siberica
По данным агентства, кадровый вопрос планируется рассмотреть на ближайшем заседании совета директоров компании.
В июле 2024 г. Ужахов получил право косвенно распоряжаться 53,6% голосов, приходящихся на голосующие акции (доли), составляющие уставный капитал компании.
Феликс Либ руководил Natura Siberica с января 2022 г. до середины 2024 г. и получил 1,42% этой компании. Покинув пост, Либ стал председателем совета директоров Natura Siberica. До 2022 г. он работал исполнительным директором, вице-президентом АФК «Система».
27 января «Ведомости» со ссылкой на четыре источника писали, что ГК «М.Видео-Эльдорадо» может сменить владельца. Группа ведет переговоры «с одним из банков», сообщал собеседник в компании. Источник в компании телекомрынка утверждал, что «М.Видео-Эльдорадо» уже провела аудит и обсуждает возможную сделку с «Промсвязьбанком» (ПСБ).