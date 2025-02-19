РБК: новым гендиректором «М.Видео-Эльдорадо» станет экс-глава Natura Siberica

27 января «Ведомости» со ссылкой на четыре источника писали, что ГК «М.Видео-Эльдорадо» может сменить владельца. Группа ведет переговоры «с одним из банков», сообщал собеседник в компании. Источник в компании телекомрынка утверждал, что «М.Видео-Эльдорадо» уже провела аудит и обсуждает возможную сделку с «Промсвязьбанком» (ПСБ).