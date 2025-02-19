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РБК: новым гендиректором «М.Видео-Эльдорадо» станет экс-глава Natura Siberica

Ведомости

Новым гендиректором «М.Видео-Эльдорадо» станет экс-глава Natura Siberica Феликс Либ. Занимающий эту должность Билан Ужахов скоро оставит свой пост, сообщает РБК со ссылкой на источники.

По данным агентства, кадровый вопрос планируется рассмотреть на ближайшем заседании совета директоров компании.

В июле 2024 г. Ужахов получил право косвенно распоряжаться 53,6% голосов, приходящихся на голосующие акции (доли), составляющие уставный капитал компании.

Феликс Либ руководил Natura Siberica с января 2022 г. до середины 2024 г. и получил 1,42% этой компании. Покинув пост, Либ стал председателем совета директоров Natura Siberica. До 2022 г. он работал исполнительным директором, вице-президентом АФК «Система».

27 января «Ведомости» со ссылкой на четыре источника писали, что ГК «М.Видео-Эльдорадо» может сменить владельца. Группа ведет переговоры «с одним из банков», сообщал собеседник в компании. Источник в компании телекомрынка утверждал, что «М.Видео-Эльдорадо» уже провела аудит и обсуждает возможную сделку с «Промсвязьбанком» (ПСБ).

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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