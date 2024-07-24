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Гендиректор «М.Видео» Билан Ужахов стал мажоритарным акционером компании

Ведомости

Генеральный директор ПАО «М.Видео» Билан Ужахов получил право косвенно распоряжаться 53,6% голосов, приходящихся на голосующие акции (доли), составляющие уставный капитал компании. Об этом сообщается на сайте центра раскрытия корпоративной информации.

«В результате выкупа акций топ-менеджментом компании мажоритарным акционером группы "М.Видео – Эльдорадо" стал Билан Ужахов, который уже долгое время является генеральным директором компании», – сообщает пресс-служба ритейлера (цитата по ТАСС).

3 июля стало известно, что Банк России зарегистрировал дополнительный выпуск акций и проспект ценных бумаг ПАО «М.Видео». В рамках допэмиссии ритейлер планировал разместить по открытой подписке 30 млн акций.

В мае «М.Видео» сообщало, что получило предварительное согласие на выкуп всего объема допэмиссии от одного из действующих акционеров – инвестхолдинга «Эсэфай» (SFI) в рамках реализации преимущественного права.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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