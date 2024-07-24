Гендиректор «М.Видео» Билан Ужахов стал мажоритарным акционером компании
Генеральный директор ПАО «М.Видео» Билан Ужахов получил право косвенно распоряжаться 53,6% голосов, приходящихся на голосующие акции (доли), составляющие уставный капитал компании. Об этом сообщается на сайте центра раскрытия корпоративной информации.
«В результате выкупа акций топ-менеджментом компании мажоритарным акционером группы "М.Видео – Эльдорадо" стал Билан Ужахов, который уже долгое время является генеральным директором компании», – сообщает пресс-служба ритейлера (цитата по ТАСС).
3 июля стало известно, что Банк России зарегистрировал дополнительный выпуск акций и проспект ценных бумаг ПАО «М.Видео». В рамках допэмиссии ритейлер планировал разместить по открытой подписке 30 млн акций.