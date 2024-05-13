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«М.Видео-Эльдорадо» планирует допэмиссию объемом 30 млн акций

Ведомости

Совет директоров «М.Видео-Эльдорадо» планирует провести допэмиссию акций по открытой подписке. Менеджмент компании также рекомендовал акционерам одобрить решение о невыплате дивидендов по итогам 2023 г., сообщается на сайте центра раскрытия корпоративной информации.

Стоимость акций «М.Видео-Эльдорадо» в 11:54 мск составила 185,8 руб. – на 0,76% выше, чем на закрытии основной сессии торгов 10 мая. Индекс Московской биржи с закрытия вырос на 0,4% до 3464,1 пункта, индекс потребительского сектора сократился на 0,6% до 9671,3 п. С начала года бенчмарки увеличились на 11,8 и 20,5% соответственно, котировки компании – 13,3%.

Объем допэмиссии акций «М.Видео-Эльдорадо» может составить 30 млн бумаг, уточняется в сообщении компании. На текущий момент в акционерном капитале компании – 179,8 млн бумаг. Соответственно, допэмиссия может составить 16,7% от общего количества акций.

Один из акционеров компании – инвестиционный холдинг «Эсэфай» (SFI) – дал предварительное согласие на покупку всего объема допэмиссии в рамках реализации преимущественного права, отмечается в сообщении «М.Видео-Эльдорадо». На текущий момент SFI принадлежит 10,4% акций компании.

Ритейлер сообщил о планах не выплачивать дивиденды за 2023 г. в октябре прошлого года. Тогда же компания заявила, что пока не будет проводить обратный выкуп акций у своих инвесторов-нерезидентов.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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