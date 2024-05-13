«М.Видео-Эльдорадо» планирует допэмиссию объемом 30 млн акций
Совет директоров «М.Видео-Эльдорадо» планирует провести допэмиссию акций по открытой подписке. Менеджмент компании также рекомендовал акционерам одобрить решение о невыплате дивидендов по итогам 2023 г., сообщается на сайте центра раскрытия корпоративной информации.
Стоимость акций «М.Видео-Эльдорадо» в 11:54 мск составила 185,8 руб. – на 0,76% выше, чем на закрытии основной сессии торгов 10 мая. Индекс Московской биржи с закрытия вырос на 0,4% до 3464,1 пункта, индекс потребительского сектора сократился на 0,6% до 9671,3 п. С начала года бенчмарки увеличились на 11,8 и 20,5% соответственно, котировки компании – 13,3%.
Объем допэмиссии акций «М.Видео-Эльдорадо» может составить 30 млн бумаг, уточняется в сообщении компании. На текущий момент в акционерном капитале компании – 179,8 млн бумаг. Соответственно, допэмиссия может составить 16,7% от общего количества акций.
Один из акционеров компании – инвестиционный холдинг «Эсэфай» (SFI) – дал предварительное согласие на покупку всего объема допэмиссии в рамках реализации преимущественного права, отмечается в сообщении «М.Видео-Эльдорадо». На текущий момент SFI принадлежит 10,4% акций компании.
Ритейлер сообщил о планах не выплачивать дивиденды за 2023 г. в октябре прошлого года. Тогда же компания заявила, что пока не будет проводить обратный выкуп акций у своих инвесторов-нерезидентов.