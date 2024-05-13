«М.Видео-Эльдорадо» планирует допэмиссию объемом 30 млн акций

Стоимость акций «М.Видео-Эльдорадо» в 11:54 мск составила 185,8 руб. – на 0,76% выше, чем на закрытии основной сессии торгов 10 мая. Индекс Московской биржи с закрытия вырос на 0,4% до 3464,1 пункта, индекс потребительского сектора сократился на 0,6% до 9671,3 п. С начала года бенчмарки увеличились на 11,8 и 20,5% соответственно, котировки компании – 13,3%.