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ФАС предупредила ритейл о недопустимости навязывания поставщикам допусловий

Ведомости

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) предупредила торговые сети о недопустимости навязывания поставщикам дополнительных условий. ФАС контролирует отмену выплаты сетям вознаграждения за куриные яйца, сообщает ведомство.

По данным ФАС, после отмены выплаты вознаграждения за реализацию куриных яиц торговые сети стали требовать от поставщиков снижения закупочных цен на 5%, а также снижать объем закупки.

В сообщении указано, что ФАС провела совещание с представителями Росптицесоюза, Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ) и торговых сетей. В ходе совещания служба предупредила ритейл о недопустимости предъявления поставщикам подобных требований. В службе также напомнили о том, что в случае снижения производителями закупочных цен на куриные яйца по соглашению сторон торговым сетям необходимо транслировать это снижение в магазинах.

ФАС рекомендовала торговым сетям увеличить долю заключаемых долгосрочных контрактов с фиксированными ценами или указанием формулы расчета. По мнению ведомства, это может способствовать сохранению объемов закупок и стабилизирует цены на товары.

12 декабря 2024 г. ФАС поддержала запрет возврата торговыми сетями качественных нереализованных продуктов поставщикам, независимо от сроков годности. В ФАС считают, что мера позволит при заключении договоров избежать случаев, когда все риски и затраты ложатся на поставщиков, а торговые сети не платят за товары.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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