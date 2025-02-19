ФАС предупредила ритейл о недопустимости навязывания поставщикам допусловий
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) предупредила торговые сети о недопустимости навязывания поставщикам дополнительных условий. ФАС контролирует отмену выплаты сетям вознаграждения за куриные яйца, сообщает ведомство.
По данным ФАС, после отмены выплаты вознаграждения за реализацию куриных яиц торговые сети стали требовать от поставщиков снижения закупочных цен на 5%, а также снижать объем закупки.
В сообщении указано, что ФАС провела совещание с представителями Росптицесоюза, Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ) и торговых сетей. В ходе совещания служба предупредила ритейл о недопустимости предъявления поставщикам подобных требований. В службе также напомнили о том, что в случае снижения производителями закупочных цен на куриные яйца по соглашению сторон торговым сетям необходимо транслировать это снижение в магазинах.
ФАС рекомендовала торговым сетям увеличить долю заключаемых долгосрочных контрактов с фиксированными ценами или указанием формулы расчета. По мнению ведомства, это может способствовать сохранению объемов закупок и стабилизирует цены на товары.
12 декабря 2024 г. ФАС поддержала запрет возврата торговыми сетями качественных нереализованных продуктов поставщикам, независимо от сроков годности. В ФАС считают, что мера позволит при заключении договоров избежать случаев, когда все риски и затраты ложатся на поставщиков, а торговые сети не платят за товары.