ФАС предупредила ритейл о недопустимости навязывания поставщикам допусловий

В сообщении указано, что ФАС провела совещание с представителями Росптицесоюза, Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ) и торговых сетей. В ходе совещания служба предупредила ритейл о недопустимости предъявления поставщикам подобных требований. В службе также напомнили о том, что в случае снижения производителями закупочных цен на куриные яйца по соглашению сторон торговым сетям необходимо транслировать это снижение в магазинах.