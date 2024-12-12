ФАС выступила за запрет возврата качественных продуктов поставщикам

На совещании также поднимался вопрос запрета на включение в договор поставки условия об ответственности поставщиков за отказ поставить не предусмотренный договором или не согласованный ими объем товара. Госдума приняла соответствующий законопроект в первом чтении. ФАС России поправки поддерживает, так как решить вопрос в рамках саморегулирования не получилось. Служба считает, что принятие законопроекта будет стимулировать торговые сети переходить от рамочных договоров поставки и разовых сделок на торгах к долгосрочным договорам с графиками поставок.