ФАС выступила за запрет возврата качественных продуктов поставщикам
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) поддерживает запрет возврата торговыми сетями качественных нереализованных продуктов поставщикам, независимо от сроков годности. Об этом говорится в сообщении ведомства.
Вопрос был рассмотрен на заседании экспертного совета по торговле ФАС. Имеется в виду введение запрета на включение в договор поставки положений о возврате товаров, независимо от их срока годности. Регулирование не затронет честных участников рынка, которые уже сейчас не практикуют возврат качественных непроданных продуктов питания.
В ФАС считают, что мера позволит при заключении договоров избежать случаев, когда все риски и затраты ложатся на поставщиков, а торговые сети не платят за товары.
На совещании также поднимался вопрос запрета на включение в договор поставки условия об ответственности поставщиков за отказ поставить не предусмотренный договором или не согласованный ими объем товара. Госдума приняла соответствующий законопроект в первом чтении. ФАС России поправки поддерживает, так как решить вопрос в рамках саморегулирования не получилось. Служба считает, что принятие законопроекта будет стимулировать торговые сети переходить от рамочных договоров поставки и разовых сделок на торгах к долгосрочным договорам с графиками поставок.
В ноябре 2018 г. депутаты Госдумы приняли поправки в закон «О торговле», согласно которым торговые сети не могут возвращать поставщику продовольствие сроком годности до 30 дней включительно. В частности, речь идет о свежем мясе и рыбе, продуктах из них, молочной и кондитерской продукции, хлебобулочных изделиях, овощах и фруктах.