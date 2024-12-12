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ФАС выступила за запрет возврата качественных продуктов поставщикам

Ведомости

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) поддерживает запрет возврата торговыми сетями качественных нереализованных продуктов поставщикам, независимо от сроков годности. Об этом говорится в сообщении ведомства.

Вопрос был рассмотрен на заседании экспертного совета по торговле ФАС. Имеется в виду введение запрета на включение в договор поставки положений о возврате товаров, независимо от их срока годности. Регулирование не затронет честных участников рынка, которые уже сейчас не практикуют возврат качественных непроданных продуктов питания.

В ФАС считают, что мера позволит при заключении договоров избежать случаев, когда все риски и затраты ложатся на поставщиков, а торговые сети не платят за товары.

На совещании также поднимался вопрос запрета на включение в договор поставки условия об ответственности поставщиков за отказ поставить не предусмотренный договором или не согласованный ими объем товара. Госдума приняла соответствующий законопроект в первом чтении. ФАС России поправки поддерживает, так как решить вопрос в рамках саморегулирования не получилось. Служба считает, что принятие законопроекта будет стимулировать торговые сети переходить от рамочных договоров поставки и разовых сделок на торгах к долгосрочным договорам с графиками поставок.

В ноябре 2018 г. депутаты Госдумы приняли поправки в закон «О торговле», согласно которым торговые сети не могут возвращать поставщику продовольствие сроком годности до 30 дней включительно. В частности, речь идет о свежем мясе и рыбе, продуктах из них, молочной и кондитерской продукции, хлебобулочных изделиях, овощах и фруктах.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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