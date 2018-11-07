Госдума запретила возврат непроданных скоропортящихся продуктов из магазинов поставщикам

Откройте статью для друзей! Этот материал доступен только платным подписчикам "Ведомостей". Просто расшарьте его, нажав на кнопку одной из соцсетей, — и тогда даже неподписчики смогут прочесть статью целиком, перейдя по вашей ссылке {{fb}}

{{vk}}













Откройте статью для друзей! Этот материал доступен только платным подписчикам "Ведомостей". Просто расшарьте его, нажав на кнопку одной из соцсетей, — и тогда даже неподписчики смогут прочесть статью целиком, перейдя по вашей ссылке {{fb}}

{{vk}}













Согласно поправкам торговые сети не смогут возвращать поставщику продовольствие сроком годности до 30 дней Евгений Разумный / Ведомости

Депутаты Госдумы 7 ноября в третьем чтении одобрили поправки в закон «О торговле». Их разработала группа депутатов во главе с зампредом Госдумы Ириной Яровой и первым зампредом комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Сергеем Лисовским.

Согласно поправкам торговые сети не смогут возвращать поставщику продовольствие сроком годности до 30 дней включительно. Речь идет о свежем мясе и рыбе, продуктах из них, молочной и кондитерской продукции, хлебобулочных изделиях, овощах и фруктах, перечисляет исполнительный директор «Руспродсоюза» Дмитрий Востриков. На товары сроком годности до 30 дней приходится около 70% ассортимента, отметил представитель «Магнита».