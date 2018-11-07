Бизнес / Торговля и услуги

Госдума запретила возврат непроданных скоропортящихся продуктов из магазинов поставщикам

Торговые сети не смогут возвращать продовольствие сроком годности до 30 дней включительно
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Депутаты Госдумы 7 ноября в третьем чтении одобрили поправки в закон «О торговле». Их разработала группа депутатов во главе с зампредом Госдумы Ириной Яровой и первым зампредом комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Сергеем Лисовским.

Согласно поправкам торговые сети не смогут возвращать поставщику продовольствие сроком годности до 30 дней включительно. Речь идет о свежем мясе и рыбе, продуктах из них, молочной и кондитерской продукции, хлебобулочных изделиях, овощах и фруктах, перечисляет исполнительный директор «Руспродсоюза» Дмитрий Востриков. На товары сроком годности до 30 дней приходится около 70% ассортимента, отметил представитель «Магнита».

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