«Яндекс.Go» запустил виртуальную очередь на такси при пиковом спросе
В компании считают, что новая мера поможет оптимизировать процесс заказа такси после массовых мероприятий и поможет пассажирам легче принять решение, на каком транспорте быстрее и выгоднее уехать. Там уточнили, что иногда спрос на такси значительно превышает число доступных машин. В такие периоды на назначение такси будет автоматически формироваться виртуальная очередь. Пассажиры в режиме реального времени увидят свое место в очереди и ее продвижение, благодаря чему смогут принять решение о выборе подходящего транспорта.
По данным «Яндекс.Go», в ходе тестирования в городах-миллионниках виртуальная очередь в месте проведения массового мероприятия могла превышать 100 заказов. В среднем, такси назначалось за 3-10 минут. Если спрос сильно превышает количество водителей рядом и место проведения мероприятия расположено в удалении от маршрутов общественного транспорта, то ожидание может быть дольше.
3 декабря 2024 г. в приложении «Яндекс.Go» появилась детализация цен на поездки в такси. В ней указаны стоимость подачи автомобиля, суммарная стоимость минут и километров по маршруту, надбавки за повышенный спрос и стоимость дополнительных опций. По мнению компании, детализация поможет пассажирам определиться – вызвать такси или подождать падения спроса, выбрать дугой тариф либо скорректировать маршрут.