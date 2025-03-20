«Яндекс.Go» запустил виртуальную очередь на такси при пиковом спросе

В компании считают, что новая мера поможет оптимизировать процесс заказа такси после массовых мероприятий и поможет пассажирам легче принять решение, на каком транспорте быстрее и выгоднее уехать. Там уточнили, что иногда спрос на такси значительно превышает число доступных машин. В такие периоды на назначение такси будет автоматически формироваться виртуальная очередь. Пассажиры в режиме реального времени увидят свое место в очереди и ее продвижение, благодаря чему смогут принять решение о выборе подходящего транспорта.