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«Яндекс.Go» запустил виртуальную очередь на такси при пиковом спросе

Ведомости

«Яндекс.Go»запустил виртуальную очередь для заказа такси во время пикового спроса, эта функция доступна в тарифе «Эконом». Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу сервиса.

В компании считают, что новая мера поможет оптимизировать процесс заказа такси после массовых мероприятий и поможет пассажирам легче принять решение, на каком транспорте быстрее и выгоднее уехать. Там уточнили, что иногда спрос на такси значительно превышает число доступных машин. В такие периоды на назначение такси будет автоматически формироваться виртуальная очередь. Пассажиры в режиме реального времени увидят свое место в очереди и ее продвижение, благодаря чему смогут принять решение о выборе подходящего транспорта.

По данным «Яндекс.Go», в ходе тестирования в городах-миллионниках виртуальная очередь в месте проведения массового мероприятия могла превышать 100 заказов. В среднем, такси назначалось за 3-10 минут. Если спрос сильно превышает количество водителей рядом и место проведения мероприятия расположено в удалении от маршрутов общественного транспорта, то ожидание может быть дольше.

3 декабря 2024 г. в приложении «Яндекс.Go» появилась детализация цен на поездки в такси. В ней указаны стоимость подачи автомобиля, суммарная стоимость минут и километров по маршруту, надбавки за повышенный спрос и стоимость дополнительных опций. По мнению компании, детализация поможет пассажирам определиться – вызвать такси или подождать падения спроса, выбрать дугой тариф либо скорректировать маршрут.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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