В «Яндекс.Go» появилась возможность пожаловаться на стоимость поездки в такси
Сервис «Яндекс.Go» в тестовом режиме ввел новую функцию – в приложении пассажиры могут пожаловаться на стоимость поездки. Об этом сообщается на сайте компании.
В разделе с детализацией цены можно указать, что именно вызывает вопросы: итоговая сумма, изменение стоимости из-за пробок, высокого спроса или правила расчета. В ответ служба поддержки объяснит детали ценообразования и даст советы, как можно сэкономить.
Собранная информация будет использоваться при разработке новых мер по сдерживанию цен в 2025 г.
В начале декабря в приложении «Яндекс.Go» появилась детализация цен на поездки в такси, где указаны стоимость подачи машины, суммарная стоимость минут и километров по маршруту, надбавки за повышенный спрос и стоимость дополнительных опций (к примеру, за детское кресло или за перевозку животных). В компании также отметили, что рост стоимости поездки в часы пик или в непогоду требуется для привлечения большего количества водителей на линию.
В октябре «Ведомости» писали, что «Яндекс» запустил доставку товаров с помощью беспилотных грузовиков. По словам представителя компании, грузовик разработан подразделением автономного транспорта «Яндекса» на платформе китайского Shacman X6000.