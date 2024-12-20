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В «Яндекс.Go» появилась возможность пожаловаться на стоимость поездки в такси

Ведомости

Сервис «Яндекс.Go» в тестовом режиме ввел новую функцию – в приложении пассажиры могут пожаловаться на стоимость поездки. Об этом сообщается на сайте компании.

В разделе с детализацией цены можно указать, что именно вызывает вопросы: итоговая сумма, изменение стоимости из-за пробок, высокого спроса или правила расчета. В ответ служба поддержки объяснит детали ценообразования и даст советы, как можно сэкономить.

Собранная информация будет использоваться при разработке новых мер по сдерживанию цен в 2025 г.

В начале декабря в приложении «Яндекс.Go» появилась детализация цен на поездки в такси, где указаны стоимость подачи машины, суммарная стоимость минут и километров по маршруту, надбавки за повышенный спрос и стоимость дополнительных опций (к примеру, за детское кресло или за перевозку животных). В компании также отметили, что рост стоимости поездки в часы пик или в непогоду требуется для привлечения большего количества водителей на линию.

В октябре «Ведомости» писали, что «Яндекс» запустил доставку товаров с помощью беспилотных грузовиков. По словам представителя компании, грузовик разработан подразделением автономного транспорта «Яндекса» на платформе китайского Shacman X6000.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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