«Яндекс Go» ввел детализацию цен на поездки в такси

В октябре «Ведомости» писали, что «Яндекс» запустил доставку товаров с помощью беспилотных грузовиков. Первое время они будут доставлять заказы «Яндекс.Маркета» из Москвы в Тулу по трассе М-4 «Дон» в дневное время, но до конца года компания планирует запустить и ночные рейсы в оба направления. Грузовик разработан подразделением автономного транспорта «Яндекса» на платформе китайского Shacman X6000. «Яндекс» разрабатывает систему автономного вождения с 2017 г., его автономные автомобили проходят тестирование в Москве, Иннополисе и «Сириусе» (Сочи).