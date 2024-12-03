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«Яндекс Go» ввел детализацию цен на поездки в такси

Ведомости

В приложении «Яндекс Go» появилась детализация цен на поездки в такси. Об этом пишет РБК со ссылкой на пресс-службу компании.

В детализации указаны стоимость подачи автомобиля, суммарная стоимость минут и километров по маршруту, надбавки за повышенный спрос и стоимость дополнительных опций, например, за детское кресло или за перевозку животных. В компании добавили, что увеличение стоимости поездки в часы пик или в непогоду необходимо для привлечения большего количества водителей на линию. Эта надбавка рассчитывается автоматически.

По мнению «Яндекса», детализация поможет пассажирам определиться – вызвать такси или дождаться падения спроса, выбрать дугой тариф либо скорректировать маршрут.

В октябре «Ведомости» писали, что «Яндекс» запустил доставку товаров с помощью беспилотных грузовиков. Первое время они будут доставлять заказы «Яндекс.Маркета» из Москвы в Тулу по трассе М-4 «Дон» в дневное время, но до конца года компания планирует запустить и ночные рейсы в оба направления. Грузовик разработан подразделением автономного транспорта «Яндекса» на платформе китайского Shacman X6000. «Яндекс» разрабатывает систему автономного вождения с 2017 г., его автономные автомобили проходят тестирование в Москве, Иннополисе и «Сириусе» (Сочи).

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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