«Яндекс Go» ввел детализацию цен на поездки в такси
В детализации указаны стоимость подачи автомобиля, суммарная стоимость минут и километров по маршруту, надбавки за повышенный спрос и стоимость дополнительных опций, например, за детское кресло или за перевозку животных. В компании добавили, что увеличение стоимости поездки в часы пик или в непогоду необходимо для привлечения большего количества водителей на линию. Эта надбавка рассчитывается автоматически.
По мнению «Яндекса», детализация поможет пассажирам определиться – вызвать такси или дождаться падения спроса, выбрать дугой тариф либо скорректировать маршрут.
В октябре «Ведомости» писали, что «Яндекс» запустил доставку товаров с помощью беспилотных грузовиков. Первое время они будут доставлять заказы «Яндекс.Маркета» из Москвы в Тулу по трассе М-4 «Дон» в дневное время, но до конца года компания планирует запустить и ночные рейсы в оба направления. Грузовик разработан подразделением автономного транспорта «Яндекса» на платформе китайского Shacman X6000. «Яндекс» разрабатывает систему автономного вождения с 2017 г., его автономные автомобили проходят тестирование в Москве, Иннополисе и «Сириусе» (Сочи).