Газета
Телеграм
/ Бизнес

«Норникель» разместил облигации с фиксированным купоном на $800 млн

Ведомости

ПАО «ГМК «Норильский никель» впервые разместил на российском рынке облигации с фиксированным купоном в объеме, эквивалентном $800 млн, с расчетами в рублях. Соответствующее сообщение разместили на сайте компании.

В рамках данного выпуска облигаций, имеющих обозначение БО-001Р-08-USD, инвесторам предоставляется возможность воспользоваться пут-опционом (офертой) через год после размещения, а общий срок до погашения составляет пять лет. Номинальная стоимость каждой бумаги составляет $100. Установленная ставка ежемесячного купона – 8% годовых.

По мнению члена совета директоров НАУФОР Дениса Шулакова, данная сделка стала крупнейшим размещением на российском рынке с привязкой к долларам США. Он отметил, что также был достигнут самый низкий уровень ставки купона среди публичных заимствований в 2025 г. Эксперт считает, что «Норникель» предложил инвесторам наиболее выгодные и актуальные условия сделки на фоне укрепления рубля, что оказалось особенно эффективным в условиях повышенной рыночной волатильности и неопределенности.

«Важно, что сделка создала новый бенчмарк и показала емкость локального рынка, позволяющего привлекать объемы на сопоставимых с международными рынками параметрах», – пояснил Шулаков «Ведомостям».

11 февраля стало известно, что менеджмент «Норникеля» рекомендовал отказаться от дивидендов за 2024 г. Причиной такого решения стало значительное снижение выручки и прибыли компании из-за падения цен на производимые металлы. Так, чистая прибыль снизилась на 37% до $1,8 млрд, а выручка – на 13% до $12,5 млрд.

Вице-президент и финдиректор «Норникеля» Сергей Малышев отмечал, что в прошлом году на деятельность компании оказали влияние санкции, новые ограничения в отношении финансовой системы, а также продолжающееся снижение цен на никель и палладий. По информации Лондонской биржи металлов (LME), в прошлом году наблюдалось снижение стоимости всех цветных металлов, производимых «Норникелем».

Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — главные деловые новости на ваш email

Подписаться на рассылку

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных