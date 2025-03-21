«Норникель» разместил облигации с фиксированным купоном на $800 млн

По мнению члена совета директоров НАУФОР Дениса Шулакова, данная сделка стала крупнейшим размещением на российском рынке с привязкой к долларам США. Он отметил, что также был достигнут самый низкий уровень ставки купона среди публичных заимствований в 2025 г. Эксперт считает, что «Норникель» предложил инвесторам наиболее выгодные и актуальные условия сделки на фоне укрепления рубля, что оказалось особенно эффективным в условиях повышенной рыночной волатильности и неопределенности.