«Норникель» разместил облигации с фиксированным купоном на $800 млн
ПАО «ГМК «Норильский никель» впервые разместил на российском рынке облигации с фиксированным купоном в объеме, эквивалентном $800 млн, с расчетами в рублях. Соответствующее сообщение разместили на сайте компании.
В рамках данного выпуска облигаций, имеющих обозначение БО-001Р-08-USD, инвесторам предоставляется возможность воспользоваться пут-опционом (офертой) через год после размещения, а общий срок до погашения составляет пять лет. Номинальная стоимость каждой бумаги составляет $100. Установленная ставка ежемесячного купона – 8% годовых.
По мнению члена совета директоров НАУФОР Дениса Шулакова, данная сделка стала крупнейшим размещением на российском рынке с привязкой к долларам США. Он отметил, что также был достигнут самый низкий уровень ставки купона среди публичных заимствований в 2025 г. Эксперт считает, что «Норникель» предложил инвесторам наиболее выгодные и актуальные условия сделки на фоне укрепления рубля, что оказалось особенно эффективным в условиях повышенной рыночной волатильности и неопределенности.
«Важно, что сделка создала новый бенчмарк и показала емкость локального рынка, позволяющего привлекать объемы на сопоставимых с международными рынками параметрах», – пояснил Шулаков «Ведомостям».
11 февраля стало известно, что менеджмент «Норникеля» рекомендовал отказаться от дивидендов за 2024 г. Причиной такого решения стало значительное снижение выручки и прибыли компании из-за падения цен на производимые металлы. Так, чистая прибыль снизилась на 37% до $1,8 млрд, а выручка – на 13% до $12,5 млрд.
Вице-президент и финдиректор «Норникеля» Сергей Малышев отмечал, что в прошлом году на деятельность компании оказали влияние санкции, новые ограничения в отношении финансовой системы, а также продолжающееся снижение цен на никель и палладий. По информации Лондонской биржи металлов (LME), в прошлом году наблюдалось снижение стоимости всех цветных металлов, производимых «Норникелем».