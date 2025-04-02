Совет Федерации одобрил закон о запрете навязывания дополнительных услуг

Документ устанавливает запрет на автоматические отметки о согласии на покупку дополнительных товаров или выражение его продавцом за потребителя. Кроме того, не допускается формирование условий, предполагающих изначальное согласие на их приобретение. Закон также предоставляет право потребителям потребовать возврата средств за товары, услуги или работы, которые были предоставлены без их согласия.