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Совет Федерации одобрил закон о запрете навязывания дополнительных услуг

Ведомости

Совет Федерации России на пленарном заседании одобрил закон, который защищает граждан от навязывания им дополнительных платных товаров и услуг. Об этом сообщает ТАСС.

28 января депутаты Госдумы приняли документ в первом чтении. 27 марта комитет Госдумы по промышленности и торговле рекомендовал нижней палате парламента принять законопроект во втором чтении. 1 апреля нижняя палата парламента приняла закон во втором и третьем чтениях.

Документ устанавливает запрет на автоматические отметки о согласии на покупку дополнительных товаров или выражение его продавцом за потребителя. Кроме того, не допускается формирование условий, предполагающих изначальное согласие на их приобретение. Закон также предоставляет право потребителям потребовать возврата средств за товары, услуги или работы, которые были предоставлены без их согласия.

В октябре 2023 г. президент РФ Владимир Путин подписал закон, которым устанавливается ответственность за навязывание потребителям товаров и услуг за дополнительную плату. Поправки вносились в ст. 14.8 КоАП. Документ предусматривает штраф для должностных лиц от 2000 до 4000 руб., а для юридических лиц – от 20 000 до 40 000 руб.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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