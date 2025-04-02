Совет Федерации одобрил закон о запрете навязывания дополнительных услуг
Совет Федерации России на пленарном заседании одобрил закон, который защищает граждан от навязывания им дополнительных платных товаров и услуг. Об этом сообщает ТАСС.
28 января депутаты Госдумы приняли документ в первом чтении. 27 марта комитет Госдумы по промышленности и торговле рекомендовал нижней палате парламента принять законопроект во втором чтении. 1 апреля нижняя палата парламента приняла закон во втором и третьем чтениях.
Документ устанавливает запрет на автоматические отметки о согласии на покупку дополнительных товаров или выражение его продавцом за потребителя. Кроме того, не допускается формирование условий, предполагающих изначальное согласие на их приобретение. Закон также предоставляет право потребителям потребовать возврата средств за товары, услуги или работы, которые были предоставлены без их согласия.
В октябре 2023 г. президент РФ Владимир Путин подписал закон, которым устанавливается ответственность за навязывание потребителям товаров и услуг за дополнительную плату. Поправки вносились в ст. 14.8 КоАП. Документ предусматривает штраф для должностных лиц от 2000 до 4000 руб., а для юридических лиц – от 20 000 до 40 000 руб.