Дмитриев провел встречу с членами Торговой палаты США

18 марта президент Владимир Путин поручил кабмину разработать процедуру возвращения западного бизнеса в страну с гарантиями добросовестного выполнения обязательств бизнесменами. Глава государства отметил, что вопрос о возвращении иностранного бизнеса будет рассматриваться исключительно с учетом приоритета российских компаний и их работников.