Дмитриев провел встречу с членами Торговой палаты США
Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) и спецпредставитель президента РФ Кирилл Дмитриев встретился с членами Американской торговой палаты в России. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.
Во встрече участвовали более 150 компаний, которые продолжают свою деятельность в России.
18 марта президент Владимир Путин поручил кабмину разработать процедуру возвращения западного бизнеса в страну с гарантиями добросовестного выполнения обязательств бизнесменами. Глава государства отметил, что вопрос о возвращении иностранного бизнеса будет рассматриваться исключительно с учетом приоритета российских компаний и их работников.
9 апреля заместитель министра финансов Иван Чебесков рассказал, что проект условий для возвращения иностранных компаний в Россию уже подготовлен, на этой неделе планируется его обсуждение на площадке правкомиссии.