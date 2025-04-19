Спрос на премиум-туры по России вырос вдвое
В России отмечен рост спроса на туры премиум-сегмента – он вырос вдвое в годовом выражении. Об этом пишет «РИА Новости» со ссылкой на данные маркетплейса туров YouTravel.me.
Чаще всего туристы отправлялись на Сахалин и Курильские острова (25% от всего числа поездок), в Камчатский край (20%), Дагестан (9%), Приморье (7%) и Северную Осетию (6%).
В предыдущем году Камчатка находилась на первом месте по числу туров премиум-сегмента (38%), на втором месте была Карелия (25%), далее шли Сахалин (11%), Бурятия (7%) и Дагестан (4%). По оценке YouTravel.me, данные показывают растущий интерес к дальневосточным и кавказским регионам.
«Ведомости» писали в январе, что количество туристических поездок по России в 2024 г. составило около 92 млн, что стало рекордным показателем внутреннего туризма за всю историю. В Ассоциации туроператоров России (АТОР) тогда сообщали, что организованный внутренний турпоток в 2024 г. вырос на 8% по сравнению с 2023 г. По данным АТОР, три четверти всех поездок с размещением в отелях и санаториях в прошлом году пришлось на период с мая по сентябрь.
Вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко говорил в феврале, что власти ожидают продолжения роста внутреннего туризма в предстоящем сезоне текущего года. По его словам, такая динамика поможет выйти на параметры национального проекта, которые предполагают рост туристического потока до 140 млн поездок в год к 2030 г.