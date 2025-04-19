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/ Бизнес

Спрос на премиум-туры по России вырос вдвое

Ведомости

В России отмечен рост спроса на туры премиум-сегмента – он вырос вдвое в годовом выражении. Об этом пишет «РИА Новости» со ссылкой на данные маркетплейса туров YouTravel.me.

Чаще всего туристы отправлялись на Сахалин и Курильские острова (25% от всего числа поездок), в Камчатский край (20%), Дагестан (9%), Приморье (7%) и Северную Осетию (6%).

В предыдущем году Камчатка находилась на первом месте по числу туров премиум-сегмента (38%), на втором месте была Карелия (25%), далее шли Сахалин (11%), Бурятия (7%) и Дагестан (4%). По оценке YouTravel.me, данные показывают растущий интерес к дальневосточным и кавказским регионам.

«Ведомости» писали в январе, что количество туристических поездок по России в 2024 г. составило около 92 млн, что стало рекордным показателем внутреннего туризма за всю историю. В Ассоциации туроператоров России (АТОР) тогда сообщали, что организованный внутренний турпоток в 2024 г. вырос на 8% по сравнению с 2023 г. По данным АТОР, три четверти всех поездок с размещением в отелях и санаториях в прошлом году пришлось на период с мая по сентябрь.

Вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко говорил в феврале, что власти ожидают продолжения роста внутреннего туризма в предстоящем сезоне текущего года. По его словам, такая динамика поможет выйти на параметры национального проекта, которые предполагают рост туристического потока до 140 млн поездок в год к 2030 г.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

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