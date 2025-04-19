Спрос на премиум-туры по России вырос вдвое

«Ведомости» писали в январе, что количество туристических поездок по России в 2024 г. составило около 92 млн, что стало рекордным показателем внутреннего туризма за всю историю. В Ассоциации туроператоров России (АТОР) тогда сообщали, что организованный внутренний турпоток в 2024 г. вырос на 8% по сравнению с 2023 г. По данным АТОР, три четверти всех поездок с размещением в отелях и санаториях в прошлом году пришлось на период с мая по сентябрь.