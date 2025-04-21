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CDEK.Shopping запустил B2B-направление для сотрудничества компаний с Китаем

Ведомости

Сервис по заказу зарубежных товаров CDEK.Shopping запустил B2B-направление – это позволит российским компаниям оформлять оптовые закупки из Китая. Об этом «Ведомостям» сообщили в пресс-службе компании.

«Клиент может оформить заявку на выкуп, а поиск поставщиков, оформление документов, переводы платежей и организацию "под ключ" – от выкупа товара до доставки в РФ новый проект возьмет за себя», – говорится в сообщении.

CDEK.Shopping заключил партнерство с B2B-платформой «ДжумПро», которое позволит предложить юридическим лицам «выгодные цены от производителей и эксклюзивные условия, которые включают не только прямое взаимодействие с надежными поставщиками, но и защиту от рисков, связанных с международными сделками».

В сервисе ожидают, что запуск направления позволит увеличить к концу года общий объем заказов из-за рубежа через CDEK.Shopping на 15-20%. Уточняется, что компания уже наладила процессы выкупа и доставки из 16 стран для физических лиц.

В мае 2024 г. CDEK.Shopping начал продавать автомобили с доставкой из Европы, Китая и Южной Кореи. Выкуп и доставка машины включает таможенное оформление и передачу пакета документов. В среднем доставка занимает 45-60 дней. Покупатель может оформить индивидуальный заказ, обозначив конкретный цвет и комплектацию, но тогда автомобиль придется ждать дольше.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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