CDEK.Shopping запустил B2B-направление для сотрудничества компаний с Китаем

В мае 2024 г. CDEK.Shopping начал продавать автомобили с доставкой из Европы, Китая и Южной Кореи. Выкуп и доставка машины включает таможенное оформление и передачу пакета документов. В среднем доставка занимает 45-60 дней. Покупатель может оформить индивидуальный заказ, обозначив конкретный цвет и комплектацию, но тогда автомобиль придется ждать дольше.