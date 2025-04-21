CDEK.Shopping запустил B2B-направление для сотрудничества компаний с Китаем
Сервис по заказу зарубежных товаров CDEK.Shopping запустил B2B-направление – это позволит российским компаниям оформлять оптовые закупки из Китая. Об этом «Ведомостям» сообщили в пресс-службе компании.
«Клиент может оформить заявку на выкуп, а поиск поставщиков, оформление документов, переводы платежей и организацию "под ключ" – от выкупа товара до доставки в РФ новый проект возьмет за себя», – говорится в сообщении.
CDEK.Shopping заключил партнерство с B2B-платформой «ДжумПро», которое позволит предложить юридическим лицам «выгодные цены от производителей и эксклюзивные условия, которые включают не только прямое взаимодействие с надежными поставщиками, но и защиту от рисков, связанных с международными сделками».
В сервисе ожидают, что запуск направления позволит увеличить к концу года общий объем заказов из-за рубежа через CDEK.Shopping на 15-20%. Уточняется, что компания уже наладила процессы выкупа и доставки из 16 стран для физических лиц.
В мае 2024 г. CDEK.Shopping начал продавать автомобили с доставкой из Европы, Китая и Южной Кореи. Выкуп и доставка машины включает таможенное оформление и передачу пакета документов. В среднем доставка занимает 45-60 дней. Покупатель может оформить индивидуальный заказ, обозначив конкретный цвет и комплектацию, но тогда автомобиль придется ждать дольше.