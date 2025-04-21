Владислав Бакальчук остался должен Татьяне Ким более 200 млн рублей

Конфликт бывших супругов Бакальчука и Ким связан с иском на развод, поданным Ким в июле 2024 г. Подача заявления произошло после того, как Бакальчук обратился к главе Чечни Рамзану Кадырову с просьбой помочь вернуть жену в семью и остановить якобы неправомерный перевод активов Wildberries «путем юридических махинаций» в Russ Outdoor.