Владислав Бакальчук остался должен Татьяне Ким более 200 млн рублей

Владислав Бакальчук остался должен Татьяне Ким более 200 млн рублейСумма связана с делом о разделе имущества
Глава компании «ВБ Девелопмент» Владислав Бакальчук остался должен гендиректору объединенной компании Wildberries & Russ («РВБ») Татьяне Ким 217 млн руб. Об этом сообщили в пресс-службе «РВБ».
Долг связан с делом о разделе имущества между Ким и Бакальчуком. Суд установил, что последний получил 1/7 доли от общего имущества. «Поскольку стоимость присужденного имущества превышает его долю, суд обязал его выплатить Татьяне Ким 217 млн руб.», – говорится в сообщении (цитата по «Интерфаксу»).
Согласно решению Савеловского суда Москвы, Бакальчук получил в собственность квартиру в Люберцах, земельный участок в подмосковном Зарайске, принадлежащие ему компании «Подольск Логистика» и «ВБ Девелопмент». Также им получены средства, которые находятся на его персональных счетах.
17 апреля Савеловский суд Москвы своим решением передал 1%-ую долю в ООО «Вайлдберриз», принадлежавшую Бакальчуку, главе компании Ким. Таким образом, Ким стала владельцем 100% компании. Также за ней остаются 100%-ная доля в ООО «Вайлдберриз Банк» и все средства, которые находятся на ее персональных счетах.
Конфликт бывших супругов Бакальчука и Ким связан с иском на развод, поданным Ким в июле 2024 г. Подача заявления произошло после того, как Бакальчук обратился к главе Чечни Рамзану Кадырову с просьбой помочь вернуть жену в семью и остановить якобы неправомерный перевод активов Wildberries «путем юридических махинаций» в Russ Outdoor.