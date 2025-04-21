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Владислав Бакальчук остался должен Татьяне Ким более 200 млн рублей

Сумма связана с делом о разделе имущества
Ведомости

Глава компании «ВБ Девелопмент» Владислав Бакальчук остался должен гендиректору объединенной компании Wildberries & Russ («РВБ») Татьяне Ким 217 млн руб. Об этом сообщили в пресс-службе «РВБ».

Долг связан с делом о разделе имущества между Ким и Бакальчуком. Суд установил, что последний получил 1/7 доли от общего имущества. «Поскольку стоимость присужденного имущества превышает его долю, суд обязал его выплатить Татьяне Ким 217 млн руб.», – говорится в сообщении (цитата по «Интерфаксу»).

Согласно решению Савеловского суда Москвы, Бакальчук получил в собственность квартиру в Люберцах, земельный участок в подмосковном Зарайске, принадлежащие ему компании «Подольск Логистика» и «ВБ Девелопмент». Также им получены средства, которые находятся на его персональных счетах.

17 апреля Савеловский суд Москвы своим решением передал 1%-ую долю в ООО «Вайлдберриз», принадлежавшую Бакальчуку, главе компании Ким. Таким образом, Ким стала владельцем 100% компании. Также за ней остаются 100%-ная доля в ООО «Вайлдберриз Банк» и все средства, которые находятся на ее персональных счетах.

Конфликт бывших супругов Бакальчука и Ким связан с иском на развод, поданным Ким в июле 2024 г. Подача заявления произошло после того, как Бакальчук обратился к главе Чечни Рамзану Кадырову с просьбой помочь вернуть жену в семью и остановить якобы неправомерный перевод активов Wildberries «путем юридических махинаций» в Russ Outdoor.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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