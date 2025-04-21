Новый бизнес «Европлана» составил 21,7 млрд рублей за I квартал

Лизинговая компания «Европлан» объявила операционные результаты за I квартал текущего года. С января по март она закупила и передала в лизинг около 6000 единиц техники (на 56% меньше, чем в в аналогичный период 2024 г.) на сумму 21,7 млрд руб. Об этом сообщается на сайте компании.