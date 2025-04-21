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Новый бизнес «Европлана» составил 21,7 млрд рублей за I квартал

Ведомости

Лизинговая компания «Европлан» объявила операционные результаты за I квартал текущего года. С января по март она закупила и передала в лизинг около 6000 единиц техники (на 56% меньше, чем в в аналогичный период 2024 г.) на сумму 21,7 млрд руб. Об этом сообщается на сайте компании.

По результатам I квартала 2025 г. новый бизнес компании в легковом сегменте составил 8 млрд руб., что на 59% ниже по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Лидерами продаж стали автомобили марки Lada, Haval и Geely.

В сегментах коммерческого транспорта и самоходной техники новый бизнес достиг 10 млрд руб. (-65%) и 4 млрд руб. (-52%) соответственно. В коммерческом сегменте наибольшими объемами продаж отметились марки ГАЗ, КАМАЗ и УАЗ. В самоходной технике – Lonking, XCMG и МТЗ (Минский тракторный завод).

Доля отечественных легковых автомобилей в лизинговых сделках возросла на 8%, составив 36%, в то время как доля китайских автобрендов уменьшилась на 6% до 45%.

В компании пояснили, что снижение нового бизнеса, как и всего рынка лизинга, связано с продолжающейся жесткой денежно-кредитной политикой Банка России. Ожидается, что данные условия сохранятся на протяжении всего года, что может привести к снижению общего рынка автолизинга в пределах 40–50% по сравнению с 2024 г.

Кроме того, с января по март 2025 г. «Европлан» в полном объеме выплатил совокупно доходы за купонные периоды по облигациям в размере 2,4 млрд руб.

В начале марта стало известно, что чистая прибыль компании по МСФО за 2024 г. составила 14,91 млрд руб., что незначительно превысило показатель прошлого года (14,8 млрд руб.). Выручка компании, включающая процентные и непроцентные доходы, достигла 55,4 млрд руб., увеличившись на 56% по сравнению с 2023 г. Чистый процентный доход вырос на 45% до 25,6 млрд руб., а чистый непроцентный доход составил 15,9 млрд руб.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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