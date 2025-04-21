Новый бизнес «Европлана» составил 21,7 млрд рублей за I квартал
Лизинговая компания «Европлан» объявила операционные результаты за I квартал текущего года. С января по март она закупила и передала в лизинг около 6000 единиц техники (на 56% меньше, чем в в аналогичный период 2024 г.) на сумму 21,7 млрд руб. Об этом сообщается на сайте компании.
По результатам I квартала 2025 г. новый бизнес компании в легковом сегменте составил 8 млрд руб., что на 59% ниже по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Лидерами продаж стали автомобили марки Lada, Haval и Geely.
Доля отечественных легковых автомобилей в лизинговых сделках возросла на 8%, составив 36%, в то время как доля китайских автобрендов уменьшилась на 6% до 45%.
В компании пояснили, что снижение нового бизнеса, как и всего рынка лизинга, связано с продолжающейся жесткой денежно-кредитной политикой Банка России. Ожидается, что данные условия сохранятся на протяжении всего года, что может привести к снижению общего рынка автолизинга в пределах 40–50% по сравнению с 2024 г.
Кроме того, с января по март 2025 г. «Европлан» в полном объеме выплатил совокупно доходы за купонные периоды по облигациям в размере 2,4 млрд руб.
В начале марта стало известно, что чистая прибыль компании по МСФО за 2024 г. составила 14,91 млрд руб., что незначительно превысило показатель прошлого года (14,8 млрд руб.). Выручка компании, включающая процентные и непроцентные доходы, достигла 55,4 млрд руб., увеличившись на 56% по сравнению с 2023 г. Чистый процентный доход вырос на 45% до 25,6 млрд руб., а чистый непроцентный доход составил 15,9 млрд руб.