Инвесторы вернут властям ДНР и ЛНР угольные шахты для дальнейшей ликвидации
Сейчас семь из них находятся в аренде у «Торгового дома «Донские угли» в ЛНР, еще две – у «Импэкс-Дона» в ДНР. Сообщается, что шахты оказались нерентабельными при текущих мировых ценах на уголь и высоких издержках.
Совещание Минэнерго по вопросу шахт прошло 10 апреля. В документе говорится, что оно было проведено после обращений в министерство глав ДНР и ЛНР Дениса Пушилина и Леонида Пасечника. По результатам встречи министерству угля и энергетики ДНР, а также и министерству топлива, энергетики и угольной промышленности ЛНР совместно с инвесторами было поручено подготовить технико-экономическое обоснование необходимости передачи угольных шахт в региональное госуправление по вопросам реорганизации и ликвидации нерентабельных шахт и разрезов (ГУП «ГУРШ»). Им также необходимо указать определение «стоимости содержания шахт в рамках их реструктуризации до окончательной ликвидации», говорится в документе. Кроме того, профильные ведомства и бизнес должны определить источники финансирования расходов на передачу.
По данным РБК, в ходе встречи участники также обсудили разработку техпроектов ликвидации горных отводов, источники финансирования, разработку новых бизнес-планов по развитию остающихся в аренде компаний объектов, план мероприятий по трудоустройству штатных сотрудников закрывающихся шахт или их переобучение.
Федеральные власти не возражают против возврата активов в собственность регионов, сообщили собеседники РБК. При этом они считают, что оплатить создание техпроектов и содержание шахт до их ликвидации должны инвесторы. Инвесторы, в свою очередь, считают, что эти расходы должны взять на себя администрации регионов.