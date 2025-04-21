Инвесторы вернут властям ДНР и ЛНР угольные шахты для дальнейшей ликвидации

Совещание Минэнерго по вопросу шахт прошло 10 апреля. В документе говорится, что оно было проведено после обращений в министерство глав ДНР и ЛНР Дениса Пушилина и Леонида Пасечника. По результатам встречи министерству угля и энергетики ДНР, а также и министерству топлива, энергетики и угольной промышленности ЛНР совместно с инвесторами было поручено подготовить технико-экономическое обоснование необходимости передачи угольных шахт в региональное госуправление по вопросам реорганизации и ликвидации нерентабельных шахт и разрезов (ГУП «ГУРШ»). Им также необходимо указать определение «стоимости содержания шахт в рамках их реструктуризации до окончательной ликвидации», говорится в документе. Кроме того, профильные ведомства и бизнес должны определить источники финансирования расходов на передачу.