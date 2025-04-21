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Инвесторы вернут властям ДНР и ЛНР угольные шахты для дальнейшей ликвидации

Ведомости

Инвесторы в угольные активы Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) вернут властям регионов девять из 15 угольных шахт, взятых в аренду в 2024 г., для их дальнейшей ликвидации. Об этом сообщает РБК со ссылкой на источники и копию протокола совещания Минэнерго по данному вопросу.

Сейчас семь из них находятся в аренде у «Торгового дома «Донские угли» в ЛНР, еще две – у «Импэкс-Дона» в ДНР. Сообщается, что шахты оказались нерентабельными при текущих мировых ценах на уголь и высоких издержках.

Совещание Минэнерго по вопросу шахт прошло 10 апреля. В документе говорится, что оно было проведено после обращений в министерство глав ДНР и ЛНР Дениса Пушилина и Леонида Пасечника. По результатам встречи министерству угля и энергетики ДНР, а также и министерству топлива, энергетики и угольной промышленности ЛНР совместно с инвесторами было поручено подготовить технико-экономическое обоснование необходимости передачи угольных шахт в региональное госуправление по вопросам реорганизации и ликвидации нерентабельных шахт и разрезов (ГУП «ГУРШ»). Им также необходимо указать определение «стоимости содержания шахт в рамках их реструктуризации до окончательной ликвидации», говорится в документе. Кроме того, профильные ведомства и бизнес должны определить источники финансирования расходов на передачу.

По данным РБК, в ходе встречи участники также обсудили разработку техпроектов ликвидации горных отводов, источники финансирования, разработку новых бизнес-планов по развитию остающихся в аренде компаний объектов, план мероприятий по трудоустройству штатных сотрудников закрывающихся шахт или их переобучение.

Федеральные власти не возражают против возврата активов в собственность регионов, сообщили собеседники РБК. При этом они считают, что оплатить создание техпроектов и содержание шахт до их ликвидации должны инвесторы. Инвесторы, в свою очередь, считают, что эти расходы должны взять на себя администрации регионов.

В июне 2024 г. РБК сообщал, что власти ДНР и ЛНР передали 15 угольных шахт в аренду компаниям, которые обещают инвестировать в объекты более 65 млрд руб.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

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