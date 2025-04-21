Число сделок с ипотекой на московские новостройки сократилось на четверть
Ипотечных сделок с новостройками в Москве стало на 24% меньше в I квартале 2025 г. в сравнении год к году, сообщается на сайте Росреестра. В аналогичный период 2023 г. этот показатель был больше на 22,9%.
За январь-март в Москве зафиксировано 12 486 договоров долевого участия с привлечением кредитных средств. В последний месяц квартала управление Росреестра по Москве зарегистрировало 4481 сделку по жилой и нежилой недвижимости. Падение по сравнению с февральским показателем – 7,9%.
При этом почти 45% сделок на рынке новостроек оформлялось в столице в марте с привлечением ипотечных средств, и это наибольшая доля за последние два квартала, отметил руководитель столичного управления Росреестра Игорь Майданов.
На вторичном рынке жилья в Москве в I квартале было зарегистрировано 33909 сделок, что на 12,5% выше, чем за аналогичный период прошлого года.