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Число сделок с ипотекой на московские новостройки сократилось на четверть

Ведомости

Ипотечных сделок с новостройками в Москве стало на 24% меньше в I квартале 2025 г. в сравнении год к году, сообщается на сайте Росреестра. В аналогичный период 2023 г. этот показатель был больше на 22,9%.

За январь-март в Москве зафиксировано 12 486 договоров долевого участия с привлечением кредитных средств. В последний месяц квартала управление Росреестра по Москве зарегистрировало 4481 сделку по жилой и нежилой недвижимости. Падение по сравнению с февральским показателем – 7,9%.

При этом почти 45% сделок на рынке новостроек оформлялось в столице в марте с привлечением ипотечных средств, и это наибольшая доля за последние два квартала, отметил руководитель столичного управления Росреестра Игорь Майданов.

На вторичном рынке жилья в Москве в I квартале было зарегистрировано 33909 сделок, что на 12,5% выше, чем за аналогичный период прошлого года.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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