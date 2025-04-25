Продажи водки в I квартале снизились на 8,3%
Также наблюдается снижение продаж в винодельческом секторе. Объем реализованных виноградных вин составил 13,169 млн дал (–4,6% год к году). Продажа игристых вин снизилась на 9,1% до 5,235 млн дал, а ликерных – на 9,6% до 268 500 дал. Виноградосодержащих напитков с добавлением этилового спирта было продано 395 400 дал (–9,6%). Продажа коньяка уменьшилась на 13,2% до 3,128 млн дал. В то же время продажи ликеро-водочных изделий увеличились на 10,5% и достигли 4,28 млн дал. Наиболее резкое снижение продаж наблюдалось в сегменте слабоалкогольных напитков. Оно превысило девятикратный уровень, составив 495 900 дал.
В период с января по март было реализовано 28,105 млн дал алкогольных напитков крепостью выше девяти градусов. Это на 5,7% больше, чем в прошлом году. Алкогольной продукции – 48,545 млн дал, за исключением пива, сидра, пуаре и медовухи. Этот показатель на 16,2% ниже по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
В I квартале производство пищевого спирта в России сократилось на 12% год к году – до 12,94 млн дал. За это время отгрузки снизились до 8,39 млн дал – на 25% в годовом исчислении. При этом прежде производство спирта демонстрировало тенденцию к росту. В прошлом году его выпуск достиг 59,72 млн дал, увеличившись на 5% год к году.