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Продажи водки в I квартале снизились на 8,3%

Ведомости

Объем торговли водкой в магазинах и заведениях общественного питания в I квартале сократился на 8,3%, составив 17,229 млн декалитров (дал) по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на данные Росалкогольтабакконтроля.

Также наблюдается снижение продаж в винодельческом секторе. Объем реализованных виноградных вин составил 13,169 млн дал (–4,6% год к году). Продажа игристых вин снизилась на 9,1% до 5,235 млн дал, а ликерных – на 9,6% до 268 500 дал. Виноградосодержащих напитков с добавлением этилового спирта было продано 395 400 дал (–9,6%). Продажа коньяка уменьшилась на 13,2% до 3,128 млн дал. В то же время продажи ликеро-водочных изделий увеличились на 10,5% и достигли 4,28 млн дал. Наиболее резкое снижение продаж наблюдалось в сегменте слабоалкогольных напитков. Оно превысило девятикратный уровень, составив 495 900 дал.

В период с января по март было реализовано 28,105 млн дал алкогольных напитков крепостью выше девяти градусов. Это на 5,7% больше, чем в прошлом году. Алкогольной продукции – 48,545 млн дал, за исключением пива, сидра, пуаре и медовухи. Этот показатель на 16,2% ниже по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

В I квартале производство пищевого спирта в России сократилось на 12% год к году – до 12,94 млн дал. За это время отгрузки снизились до 8,39 млн дал – на 25% в годовом исчислении. При этом прежде производство спирта демонстрировало тенденцию к росту. В прошлом году его выпуск достиг 59,72 млн дал, увеличившись на 5% год к году.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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