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Производство спирта в России упало на 12% с января по март

Ведомости

С января по март производство пищевого спирта в России сократилось на 12% год к году – до 12,94 млн декалитров (дал). Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на информацию участников рынка.

За это время отгрузки снизились до 8,39 млн дал – на 25% в годовом исчислении. При этом прежде производство спирта демонстрировало тенденцию к росту. В прошлом году его выпуск достиг 59,72 млн дал, увеличившись на 5% год к году.

Сокращается разлив алкоголя: данные Росалкогольтабакконтроля свидетельствуют, что в I квартале текущего года было выпущено 19,5 млн дал продукции крепче 9% – на 20,7% меньше в годовом выражении. На 22,7% год к году снизилось производство водки в стране (до 12,8 млн дал). Выпуск коньяка упал на четверть (до 1,4 млн дал), ликеро-водочных изделий – на 9,2% (до 3,6 млн дал).

При этом производство вин увеличилось. С января по март выпуск тихих вин вырос на 11,5% (до 8,4 млн дал), игристых – 15,6% (до 3,7 млн дал). Издание указывает, что эта категория алкогольных напитков меньше зависит от поставок спирта.

Управляющий ООО «Балчуг» (официальный дистрибутор ЛВЗ «Саранский») Кирилл Киракозов связывает сокращение производства спирта и крепкого алкоголя в начале года с резким повышением акцизов. Ставка налога на этиловый спирт с начала 2025 г. увеличилась до 740 руб. за литр – на 15%. Акциз на крепкий алкоголь, который рассчитывается на его базе, по подсчетам Киракозова, вырос в среднем на 23 руб. При этом прежде ежегодный рост составлял от 5 до 7 руб.

В декабре 2024 г. Минфин опубликовал приказ об увеличении стоимости водки с содержанием от 37 градусов спирта в 0,5 л с 299 до 349 руб. с 1 января текущего года. Цена коньяка выросла с 556 до 651 руб., а минимальная стоимость бренди и продукции, произведенной из винного, виноградного, плодового, коньячного, кальвадосного, вискового, ромового дистиллятов, составила как минимум 472 руб. за 0,5 л.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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