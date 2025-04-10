Производство спирта в России упало на 12% с января по март
С января по март производство пищевого спирта в России сократилось на 12% год к году – до 12,94 млн декалитров (дал). Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на информацию участников рынка.
За это время отгрузки снизились до 8,39 млн дал – на 25% в годовом исчислении. При этом прежде производство спирта демонстрировало тенденцию к росту. В прошлом году его выпуск достиг 59,72 млн дал, увеличившись на 5% год к году.
Сокращается разлив алкоголя: данные Росалкогольтабакконтроля свидетельствуют, что в I квартале текущего года было выпущено 19,5 млн дал продукции крепче 9% – на 20,7% меньше в годовом выражении. На 22,7% год к году снизилось производство водки в стране (до 12,8 млн дал). Выпуск коньяка упал на четверть (до 1,4 млн дал), ликеро-водочных изделий – на 9,2% (до 3,6 млн дал).
При этом производство вин увеличилось. С января по март выпуск тихих вин вырос на 11,5% (до 8,4 млн дал), игристых – 15,6% (до 3,7 млн дал). Издание указывает, что эта категория алкогольных напитков меньше зависит от поставок спирта.
Управляющий ООО «Балчуг» (официальный дистрибутор ЛВЗ «Саранский») Кирилл Киракозов связывает сокращение производства спирта и крепкого алкоголя в начале года с резким повышением акцизов. Ставка налога на этиловый спирт с начала 2025 г. увеличилась до 740 руб. за литр – на 15%. Акциз на крепкий алкоголь, который рассчитывается на его базе, по подсчетам Киракозова, вырос в среднем на 23 руб. При этом прежде ежегодный рост составлял от 5 до 7 руб.
В декабре 2024 г. Минфин опубликовал приказ об увеличении стоимости водки с содержанием от 37 градусов спирта в 0,5 л с 299 до 349 руб. с 1 января текущего года. Цена коньяка выросла с 556 до 651 руб., а минимальная стоимость бренди и продукции, произведенной из винного, виноградного, плодового, коньячного, кальвадосного, вискового, ромового дистиллятов, составила как минимум 472 руб. за 0,5 л.