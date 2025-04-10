Производство спирта в России упало на 12% с января по март

Управляющий ООО «Балчуг» (официальный дистрибутор ЛВЗ «Саранский») Кирилл Киракозов связывает сокращение производства спирта и крепкого алкоголя в начале года с резким повышением акцизов. Ставка налога на этиловый спирт с начала 2025 г. увеличилась до 740 руб. за литр – на 15%. Акциз на крепкий алкоголь, который рассчитывается на его базе, по подсчетам Киракозова, вырос в среднем на 23 руб. При этом прежде ежегодный рост составлял от 5 до 7 руб.