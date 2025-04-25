Цивилев: поставки российского газа в Иран могут начаться уже в 2025 году
Российский газ может начать поставляться в Иран уже в текущем году. Об этом сообщил министр энергетики России Сергей Цивилев по итогам заседания межправительственной комиссии.
«Поставки должны начаться в этом году. Как только они договорятся о цене. Сейчас компании друг с другом занимаются согласованием цены. Мы в коммерческое отношения между компаниями не влезаем», – сказал он (цитата по «Интерфаксу»).
Министр сообщил, что поставки на первом этапе могут составить до 1,8 млрд куб. м в год по нынешней инфраструктуре. Потенциал поставок оценивается в 55 млрд куб. м в год, говорил президент РФ Владимир Путин в январе.
Цивилев говорил в январе, после подписания Договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве Ирана и России, что согласован маршрут газопровода в республику через Азербайджан. По его словам, обсуждения находятся на финальной стадии – речь идет об утверждении стоимости поставок.
Соглашение о стратегическом партнерстве стран предусматривает охват сферы обороны, борьбы с терроризмом, энергетики, финансов, транспорта, промышленности, сельского хозяйства, культуры, науки и технологий.