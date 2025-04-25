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Цивилев: поставки российского газа в Иран могут начаться уже в 2025 году

Ведомости

Российский газ может начать поставляться в Иран уже в текущем году. Об этом сообщил министр энергетики России Сергей Цивилев по итогам заседания межправительственной комиссии.

«Поставки должны начаться в этом году. Как только они договорятся о цене. Сейчас компании друг с другом занимаются согласованием цены. Мы в коммерческое отношения между компаниями не влезаем», – сказал он (цитата по «Интерфаксу»).

Министр сообщил, что поставки на первом этапе могут составить до 1,8 млрд куб. м в год по нынешней инфраструктуре. Потенциал поставок оценивается в 55 млрд куб. м в год, говорил президент РФ Владимир Путин в январе.

Цивилев говорил в январе, после подписания Договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве Ирана и России, что согласован маршрут газопровода в республику через Азербайджан. По его словам, обсуждения находятся на финальной стадии – речь идет об утверждении стоимости поставок.

Соглашение о стратегическом партнерстве стран предусматривает охват сферы обороны, борьбы с терроризмом, энергетики, финансов, транспорта, промышленности, сельского хозяйства, культуры, науки и технологий.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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