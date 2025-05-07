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Экспорт услуг в сфере дизайна может вырасти более чем в два раза к 2030 году

Ведомости

К 2030 г. экспорт дизайн-услуг может достигнуть $2,7 млрд в сравнении с $1,3 млрд в 2023 г., сообщается в исследовании Агентства стратегических инициатив.

По данным АСИ, доля дизайна в ВВП страны всего 0,01%, но к концу десятилетия она может удвоиться. Выручка отрасли также должна увеличиться с 26 млрд руб. в 2023 г. до 110,5 млрд к 2030 г.

«Однако статистика не всегда отражает реальный масштаб отрасли: многие дизайнеры работают в других секторах экономики, а их вклад остается «невидимым» для официальных отчетов», – сообщает АСИ.

В индустрии дизайна работает 18 507 индивидуальных предпринимателей и 72 300 специалистов по основному ОКВЭД (74.10 – «Деятельность, специализированная в области дизайна»). Помимо них 144 000 человек применяют навыки из сферы дизайна в архитектуре, digital-маркетинге и других смежных областях.

Среди обстоятельств, которые мешают развитию дизайна, эксперты отметили разрыв между спросом и предложением услуг, первый из которых сосредоточен в регионах, а второй – в столице. Также в стране не хватает опытных кадров, топ-менеджеров с компетенциями в сфере дизайна и доступа к зарубежным ИТ-решениям.

7 мая стало известно, что АСИ совместно с компанией VK и Минпромторгом России запустили специальный проект, рассказывающий о подвиге подмосковных предприятий и их сотрудников в годы Великой Отечественной войны. Он размещен в мини-приложении «Открытая промышленность» во «В контакте» в преддверии 80-летия Победы.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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