Экспорт услуг в сфере дизайна может вырасти более чем в два раза к 2030 году

Среди обстоятельств, которые мешают развитию дизайна, эксперты отметили разрыв между спросом и предложением услуг, первый из которых сосредоточен в регионах, а второй – в столице. Также в стране не хватает опытных кадров, топ-менеджеров с компетенциями в сфере дизайна и доступа к зарубежным ИТ-решениям.