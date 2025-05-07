Экспорт услуг в сфере дизайна может вырасти более чем в два раза к 2030 году
К 2030 г. экспорт дизайн-услуг может достигнуть $2,7 млрд в сравнении с $1,3 млрд в 2023 г., сообщается в исследовании Агентства стратегических инициатив.
По данным АСИ, доля дизайна в ВВП страны всего 0,01%, но к концу десятилетия она может удвоиться. Выручка отрасли также должна увеличиться с 26 млрд руб. в 2023 г. до 110,5 млрд к 2030 г.
«Однако статистика не всегда отражает реальный масштаб отрасли: многие дизайнеры работают в других секторах экономики, а их вклад остается «невидимым» для официальных отчетов», – сообщает АСИ.
В индустрии дизайна работает 18 507 индивидуальных предпринимателей и 72 300 специалистов по основному ОКВЭД (74.10 – «Деятельность, специализированная в области дизайна»). Помимо них 144 000 человек применяют навыки из сферы дизайна в архитектуре, digital-маркетинге и других смежных областях.
Среди обстоятельств, которые мешают развитию дизайна, эксперты отметили разрыв между спросом и предложением услуг, первый из которых сосредоточен в регионах, а второй – в столице. Также в стране не хватает опытных кадров, топ-менеджеров с компетенциями в сфере дизайна и доступа к зарубежным ИТ-решениям.
7 мая стало известно, что АСИ совместно с компанией VK и Минпромторгом России запустили специальный проект, рассказывающий о подвиге подмосковных предприятий и их сотрудников в годы Великой Отечественной войны. Он размещен в мини-приложении «Открытая промышленность» во «В контакте» в преддверии 80-летия Победы.