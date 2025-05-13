Быстрорастущие компании могут обеспечить экономике до 6,8 трлн рублей в год

Компании с выручкой менее 5-10 млрд руб. (в зависимости от сектора), сталкиваются с практически непреодолимыми трудностями при попытке получить долговое финансирование. Преодолев указанный рубеж, шансы на одобрение кредита существенно увеличиваются. Но эксперты считают, во всех отраслях эти шансы все равно остаются как минимум на 10% ниже, чем у крупных российских компаний. По словам партнера «Яков и Партнеры» Егора Беспятова, хронический дефицит финансирования вынуждает фирмы переходить к бизнес-моделям, которые не предполагают заемных средств. При этом партнер консалтинговой компании Игорь Пиун отмечает, что развитие быстрорастущих предприятий напрямую способствует росту ВВП страны.