Быстрорастущие компании могут обеспечить экономике до 6,8 трлн рублей в год
Дополнительный экономический эффект от устранения барьеров для роста быстрорастущих компаний может составить от 2,7 до 4,5 трлн руб. в 2030 г. и от 3,4 до 6,8 трлн руб. ежегодно к 2036 г. О этом говорится в исследовании «Быстрорастущие компании. Как закалять чемпионов?», проведенном экспертами консалтинговой компании «Яков и партнеры» совместно с общероссийской общественной организацией «Деловая Россия».
Исследование основано на данных 24 000 предприятий и приурочено к форуму «Деловой России». Эксперты выяснили, что основным препятствием на пути роста быстрорастущих компаний является дефицит финансирования. Согласно анализу, фирмы в РФ привлекают в 5–38 раз меньше долгосрочного финансирования, чем их зарубежные аналоги. В ситуации с высокими процентными ставками такая тенденция серьезно сдерживает рост и развитие отечественного бизнеса. Особенно остро дефицит заемных средств ощущается среди МСП и МСП+.
Компании с выручкой менее 5-10 млрд руб. (в зависимости от сектора), сталкиваются с практически непреодолимыми трудностями при попытке получить долговое финансирование. Преодолев указанный рубеж, шансы на одобрение кредита существенно увеличиваются. Но эксперты считают, во всех отраслях эти шансы все равно остаются как минимум на 10% ниже, чем у крупных российских компаний. По словам партнера «Яков и Партнеры» Егора Беспятова, хронический дефицит финансирования вынуждает фирмы переходить к бизнес-моделям, которые не предполагают заемных средств. При этом партнер консалтинговой компании Игорь Пиун отмечает, что развитие быстрорастущих предприятий напрямую способствует росту ВВП страны.
С 2018 по 2023 гг. доля быстрорастущих компаний увеличилась в 1,4 раза. За этот период их вклад в прирост экономики вырос в 2,7 раза к 2013–2018 гг. По словам вице-президента, руководителя исполнительного комитета «Деловой России» Нонны Каграманян, за 10 лет вклад быстрорастущих компаний в экономику был в 17 раз больше, чем влияние традиционного бизнеса. При этом на их долю приходится менее 2% от общего числа предприятий в России.
Согласно исследованию, в среднем быстрорастущие компании приносят около 23% прироста выручки в экономике. В кризисы их вклад был более 50%. По словам экспертов, такие компании нередко выявляют перспективные рыночные ниши и создают альтернативные подходы к ведению бизнеса. Это, в свою очередь, создает новые перспективы для других предприятий, клиентов и общества в целом, подчеркивают аналитики.
Исследование также показало, что подобные компании возникают не только в инновационных отраслях, но и на устоявшихся рынках, охватывая спектр от сельского хозяйства до транспорта. Свыше 70% таких предприятий демонстрировали рост независимо от крупных корпораций, опираясь на собственные ресурсы и и высокую мотивацию команд.