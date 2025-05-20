Газета
Телеграм
/ Бизнес

Россия сократила поставки нефти в КНР на 14,2% в 2025 году

Ведомости

С начала года Россия сократила объем поставок нефти Китаю на 14,2% год к году до 32,38 млн т. Об этом свидетельствуют данные Главного таможенного управления (ГТУ) КНР.

Стоимость закупленной Китаем российской нефти за четыре месяца составила $17,08 млрд, свидетельствуют данные ГТУ. По сравнению с аналогичным периодом 2024 г. показатель уменьшился на 23,9%.

РФ продолжает занимать первое место среди поставщиков нефти в Китай. Второе место занимает Малайзия, которая с начала года экспортировала в КНР 26,29 млн т нефти, что на 48,3% больше показателя годом ранее. На третьем месте расположилась Саудовская Аравия, которая поставила в стране 25,63 млн т энергоносителя, понизив показатель примерно на 1,9% год к году.

Китай в 2024 г. сократил объем закупок нефти в других странах на 1,9% до 553,41 млн т. В то же время импорт из России за 12 месяцев увеличился на 1,3% и составил 108,47 млн т.

В последнем ежемесячном отчете ОПЕК отмечалось, что общий объем экспорта нефти из России и стран Центральной Азии в марте составил в среднем 6,6 млн баррелей в сутки (б/с), что на 108 000, или примерно на 2%, больше объемов, поставленных в феврале. За указанный период общий экспорт нефтепродуктов из России и Центральной Азии снизился по сравнению с февралем на 91 000 б/с и составил 2,4 млн б/с. Этот показатель также на 134 000 б/с ниже уровня того же месяца в 2024 г. Снижение поставок в марте обусловлено, в первую очередь, уменьшением экспорта нефти и мазута, говорится в сообщении ОПЕК.

Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — главные деловые новости на ваш email

Подписаться на рассылку

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных