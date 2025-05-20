Россия сократила поставки нефти в КНР на 14,2% в 2025 году

В последнем ежемесячном отчете ОПЕК отмечалось, что общий объем экспорта нефти из России и стран Центральной Азии в марте составил в среднем 6,6 млн баррелей в сутки (б/с), что на 108 000, или примерно на 2%, больше объемов, поставленных в феврале. За указанный период общий экспорт нефтепродуктов из России и Центральной Азии снизился по сравнению с февралем на 91 000 б/с и составил 2,4 млн б/с. Этот показатель также на 134 000 б/с ниже уровня того же месяца в 2024 г. Снижение поставок в марте обусловлено, в первую очередь, уменьшением экспорта нефти и мазута, говорится в сообщении ОПЕК.