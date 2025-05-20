Россия сократила поставки нефти в КНР на 14,2% в 2025 году
С начала года Россия сократила объем поставок нефти Китаю на 14,2% год к году до 32,38 млн т. Об этом свидетельствуют данные Главного таможенного управления (ГТУ) КНР.
Стоимость закупленной Китаем российской нефти за четыре месяца составила $17,08 млрд, свидетельствуют данные ГТУ. По сравнению с аналогичным периодом 2024 г. показатель уменьшился на 23,9%.
РФ продолжает занимать первое место среди поставщиков нефти в Китай. Второе место занимает Малайзия, которая с начала года экспортировала в КНР 26,29 млн т нефти, что на 48,3% больше показателя годом ранее. На третьем месте расположилась Саудовская Аравия, которая поставила в стране 25,63 млн т энергоносителя, понизив показатель примерно на 1,9% год к году.
Китай в 2024 г. сократил объем закупок нефти в других странах на 1,9% до 553,41 млн т. В то же время импорт из России за 12 месяцев увеличился на 1,3% и составил 108,47 млн т.
В последнем ежемесячном отчете ОПЕК отмечалось, что общий объем экспорта нефти из России и стран Центральной Азии в марте составил в среднем 6,6 млн баррелей в сутки (б/с), что на 108 000, или примерно на 2%, больше объемов, поставленных в феврале. За указанный период общий экспорт нефтепродуктов из России и Центральной Азии снизился по сравнению с февралем на 91 000 б/с и составил 2,4 млн б/с. Этот показатель также на 134 000 б/с ниже уровня того же месяца в 2024 г. Снижение поставок в марте обусловлено, в первую очередь, уменьшением экспорта нефти и мазута, говорится в сообщении ОПЕК.