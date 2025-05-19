Reuters: ЕС предложит «потолок» на российскую нефть на уровне $50 за баррель
Европейский союз (ЕС), вероятно, предложит G7 установить «потолок» цен на российскую нефть на уровне $50 за баррель. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на еврокомиссара по экономике Валдиса Домбровскиса.
Он также рассказал о намерении выдвинуть такое предложение на встрече министров финансов стран G7 в Канаде на этой неделе.
16 мая глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен на саммите Европейского политического сообщества в Тиране заявила, что ЕС может понизить «потолок» цен на российскую нефть, а также усилить санкции против финансового сектора страны. Она рассказала, что сейчас ЕС разрабатывает санкции «для оказания давления на Россию». Помимо перечисленного, они будут включать в себя ограничения против газопроводов «Северный поток – 1» и «Северный поток – 2».
Politico сообщало, что ЕС рассматривает возможность полного торгового эмбарго против РФ. 14 мая министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро заявлял, что США и страны Европы должны подготовиться к «разрушительным санкциям» против Москвы, чтобы заставить ее остановить украинский конфликт. По его словам, американский сенатор Линдси Грэм разработал пакет санкций с 500%-ными тарифами против стран, которые импортируют российскую нефть.