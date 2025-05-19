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Reuters: ЕС предложит «потолок» на российскую нефть на уровне $50 за баррель

Ведомости

Европейский союз (ЕС), вероятно, предложит G7 установить «потолок» цен на российскую нефть на уровне $50 за баррель. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на еврокомиссара по экономике Валдиса Домбровскиса.

Он также рассказал о намерении выдвинуть такое предложение на встрече министров финансов стран G7 в Канаде на этой неделе.

16 мая глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен на саммите Европейского политического сообщества в Тиране заявила, что ЕС может понизить «потолок» цен на российскую нефть, а также усилить санкции против финансового сектора страны. Она рассказала, что сейчас ЕС разрабатывает санкции «для оказания давления на Россию». Помимо перечисленного, они будут включать в себя ограничения против газопроводов «Северный поток – 1» и «Северный поток – 2».

Politico сообщало, что ЕС рассматривает возможность полного торгового эмбарго против РФ. 14 мая министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро заявлял, что США и страны Европы должны подготовиться к «разрушительным санкциям» против Москвы, чтобы заставить ее остановить украинский конфликт. По его словам, американский сенатор Линдси Грэм разработал пакет санкций с 500%-ными тарифами против стран, которые импортируют российскую нефть.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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