Reuters: ЕС предложит «потолок» на российскую нефть на уровне $50 за баррель

16 мая глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен на саммите Европейского политического сообщества в Тиране заявила, что ЕС может понизить «потолок» цен на российскую нефть, а также усилить санкции против финансового сектора страны. Она рассказала, что сейчас ЕС разрабатывает санкции «для оказания давления на Россию». Помимо перечисленного, они будут включать в себя ограничения против газопроводов «Северный поток – 1» и «Северный поток – 2».