Цена на российскую сталь в 2025 году может снизиться на 11%

Как выяснили «Ведомости», ознакомившись с обзором компании «Эйлер аналитические технологии», средневзвешенная цена стального проката в России в 2025 г. снизится на 11% до $ 543/т. В 2024 г. она составляла $608/т. Экспортные цены по прогнозу упадут на 0,4% до $523/т. В 2026 г. возможен рост: экспортная цена на прокат вырастет на 13% до $590/т, внутренние цены – на 1% до $550/т.