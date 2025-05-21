Цена на российскую сталь в 2025 году может снизиться на 11%
Как выяснили «Ведомости», ознакомившись с обзором компании «Эйлер аналитические технологии», средневзвешенная цена стального проката в России в 2025 г. снизится на 11% до $ 543/т. В 2024 г. она составляла $608/т. Экспортные цены по прогнозу упадут на 0,4% до $523/т. В 2026 г. возможен рост: экспортная цена на прокат вырастет на 13% до $590/т, внутренние цены – на 1% до $550/т.
Производство проката за январь – апрель 2025 г. упало на 6% (20 млн т), общая выплавка стали – на 5% (23,1 млн т). Выпуск чугуна остался на уровне прошлого года – 17,2 млн т.
Опрошенные «Ведомостями» аналитики и компании выделяют следующие причины снижения объемов производства:
- Снижение спроса в России (–13% в I квартале 2025 г. по данным «Северстали»).
Высокая ключевая ставка (21%) ударила по строителям и машиностроителям, которые были основными потребителями.
Переизбыток мощностей и стали на российском рынке (до санкций страна экспортировала 30–40% металлопродукции).