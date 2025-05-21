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Цена на российскую сталь в 2025 году может снизиться на 11%

Ведомости

 

 

 

Как выяснили «Ведомости», ознакомившись с обзором компании «Эйлер аналитические технологии», средневзвешенная цена стального проката в России в 2025 г. снизится на 11% до $ 543/т. В 2024 г. она составляла $608/т. Экспортные цены по прогнозу упадут на 0,4% до $523/т. В 2026 г. возможен рост: экспортная цена на прокат вырастет на 13% до $590/т, внутренние цены – на 1% до $550/т.

Производство проката за январь – апрель 2025 г. упало на 6% (20 млн т), общая выплавка стали – на 5% (23,1 млн т). Выпуск чугуна остался на уровне прошлого года – 17,2 млн т.

Опрошенные «Ведомостями» аналитики и компании выделяют следующие причины снижения объемов производства:

  • Снижение спроса в России (–13% в I квартале 2025 г. по данным «Северстали»).

  • Высокая ключевая ставка (21%) ударила по строителям и машиностроителям, которые были основными потребителями.

  • Переизбыток мощностей и стали на российском рынке (до санкций страна экспортировала 30–40% металлопродукции).

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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