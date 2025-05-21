ФАС выдала предупреждение «дочке» международной фармкомпании «Анджелини»

По данным ФАС, компания отказала ООО «Фармкомплект» в поставках препарата «Тантум Роза» в отдельных лекарственных формах. Причиной такого решения стали требования к занимаемой рыночной доле деловых партнеров в закупках аптечного сегмента и минимальному годовому объему закупок – они содержались в коммерческой политике компании. Антимонопольный орган увидел в действиях компании нарушение законодательства.