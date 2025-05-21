ФАС выдала предупреждение «дочке» международной фармкомпании «Анджелини»
Федеральная антимонопольная служба выдала предупреждение дочернему предприятию международной фармкомпании «Анджелини» ООО «Анджелини фарма рус» за необоснованные требования в коммерческой политике, сообщила пресс-служба ведомства.
По данным ФАС, компания отказала ООО «Фармкомплект» в поставках препарата «Тантум Роза» в отдельных лекарственных формах. Причиной такого решения стали требования к занимаемой рыночной доле деловых партнеров в закупках аптечного сегмента и минимальному годовому объему закупок – они содержались в коммерческой политике компании. Антимонопольный орган увидел в действиях компании нарушение законодательства.
«Анджелини фарма рус» получила предупреждение и обязана исключить указанные пункты из коммерческой политики в течение 60 дней. Далее компания должна рассмотреть повторно заявку ООО «Фармкомплект» «на недискриминационных условиях».
20 мая ФАС выявила картель на 1,2 млрд руб. в сфере поставок медицинских товаров и возбудила дело в отношении трех компаний: ООО «Фокус», ООО «Отримед» и ООО «Экстравижн». Служба подозревает организации в сговоре с целью поддержания цен при участии в торгах.