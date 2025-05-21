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ФАС выдала предупреждение «дочке» международной фармкомпании «Анджелини»

Ведомости

Федеральная антимонопольная служба выдала предупреждение дочернему предприятию международной фармкомпании «Анджелини» ООО «Анджелини фарма рус» за необоснованные требования в коммерческой политике, сообщила пресс-служба ведомства.

По данным ФАС, компания отказала ООО «Фармкомплект» в поставках препарата «Тантум Роза» в отдельных лекарственных формах. Причиной такого решения стали требования к занимаемой рыночной доле деловых партнеров в закупках аптечного сегмента и минимальному годовому объему закупок – они содержались в коммерческой политике компании. Антимонопольный орган увидел в действиях компании нарушение законодательства.

«Анджелини фарма рус» получила предупреждение и обязана исключить указанные пункты из коммерческой политики в течение 60 дней. Далее компания должна рассмотреть повторно заявку ООО «Фармкомплект» «на недискриминационных условиях».

20 мая ФАС выявила картель на 1,2 млрд руб. в сфере поставок медицинских товаров и возбудила дело в отношении трех компаний: ООО «Фокус», ООО «Отримед» и ООО «Экстравижн». Служба подозревает организации в сговоре с целью поддержания цен при участии в торгах.

 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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